Restricciones nocturnas: qué sucede con peatones y reuniones en espacios públicos

El decreto habla de circulación vehícular pero desde el Ministerio de Seguridad aclaran que la prohibición es en todos los aspectos. Hubo una reunión entre funcionarios, la policía y el MPA.

El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Seguridad, se reunió este martes con las autoridades de la Municipalidad, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Policía de la provincia y Fuerzas Federales con el fin de analizar los resultados luego del primer día del decreto provincial que restringe la circulación nocturna.

Durante el encuentro se observaron los puntos de mayor concentración de personas y se agregaron nuevos controles en diversos puntos de la ciudad. Junto a las autoridades del MPA, se planteó la necesidad de incluir sanciones y procedimientos penales para aquellas personas que no cumplan las restricciones.

En este sentido, Facundo Bustos, coordinador del Ministerio de Seguridad, destacó al finalizar el encuentro "que fue muy importante que estuvieran los representantes del MPA, porque son los encargados de hacer cumplimentar con las medidas necesarias o librar secuestro de vehículos, multas o cualquier medida pertinente para ser operativo el decreto".

"Todos coincidimos en que el decreto se tiene que cumplir, porque está en juego la salud pública. Estamos en un momento de rebrote de la pandemia, por eso es muy importante que los santafesinos se cuiden. Esto no se hace en desmedro de nadie, sino en beneficio de todos. El MPA se comprometió seguir las pautas y los medios probatorios que realizaba, por ejemplo, al principio de la pandemia", aseguró Bustos.

-¿Cuáles serían algunas de estas pautas?

-El decreto contiene en su articulado una pena en caso que alguien circule cuando está vigente la restricción, que es el secuestro de autos. Coordinamos cómo se iba a efectuar y qué medidas iban a librar los fiscales. Y todos coincidimos que esa pena que el decreto reza, se aplicará plenamente.

-¿Cuándo serán los controles?

-Todos los días, a la noche cuando el decreto no permite la circulación. Hay una fuerte difusión, para que la gente sepa que hay una restricción a la circulación vehicular. Desde el Gobierno de la Provincia entendemos que hay que armonizar los intereses , y uno de ellos son los económicos de bares y restaurantes. Pero hay uno superior que es el interés a la salud, por eso decidimos aplicar ese decreto.

-¿Qué pasa con las personas que circulan caminando por la vía pública?

-El decreto habla de control vehicular, lo que supone también que no debe haber gente caminando en la vía pública. Todo tendrá su razonabilidad en la aplicación de esta ley, pero creemos que el fuerte control vehicular termina redundando, por ejemplo, para tratar de que las fiestas clandestinas no se realicen y que la gente no circule o se reúna en determinados lugares porque seguimos dentro de un estado de pandemia, donde es muy importante que cuidemos entre todos. A las fiestas clandestinas, nadie llega caminando.

-¿Qué pasa si se encuentran aglomeraciones en plazas?

-Allí también el MPA dio pautas claras que seguirán interviniendo: secuestrando las bebidas alcohólicas, celulares, etc. Se tratará de concientizar primero, pero también de tomar una fuerte intervención. También se realizará una inteligencia muy especial con todo lo que tiene que ver con las embarcaciones, porque en el río también ocurre que no se respeta el máximo de ocupantes permitidos, y se dan situaciones que en un momento de pandemia no pueden permitirse.