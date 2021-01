https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 14.01.2021 - Última actualización - 7:57

7:53

Fernanda Vallejos, del Frente de Todos Polémicas declaraciones de una diputada kirchnerista: "Tenemos la maldición de exportar alimentos"

La diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, aseguró este miércoles en un tuit que exportar alimentes es una "maldición" para el país. La economista advirtió sobre la necesidad de "volver a alinear salarios, jubilaciones e ingresos de los argentinos con el precio de los bienes y servicios sensibles, y los indispensables para vivir".

"Tenemos la maldición de exportar alimentos, de modo que los precios internos son tensionados por la dinámica internacional. Es imperioso desacoplar precios internacionales y domésticos, ya que los domésticos deben regirse por la capacidad de compra (en pesos) de los argentinos"

Según la diputada hay "que avanzar en el 2021 con las paritarias que exigen un crecimiento real de los salarios por encima de la inflación al igual que las jubilaciones, que con la última ley que hemos aprobado están atadas a su evolución. Si tenemos buenas paritarias vamos a tener buenas jubilaciones".

Al mismo tiempo, Vallejos destacó la importancia de que "los ingresos tengan una recuperación real porque han perdido una capacidad de compra muy grande durante el gobierno de Macri y también durante el último año".

Tenemos la maldición de exportar alimentos, de modo que los precios internos son tensionados por la dinámica internacional. Es imperioso desacoplar precios internacionales y domésticos, ya que los domésticos deben regirse por la capacidad de compra (en pesos) de los argentinos. pic.twitter.com/WoQel0rnWu — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) January 13, 2021

Críticas

Desde la oposición no tardaron en responderle a la legisladora oficialista. Por ejemplo, el economista Roberto Cachanosky publicó en sus redes sociales: "O sea, como ustedes pulverizaron el salario real de la gente pretenden que el productor también quede pulverizado. Siempre pensando en igualar para abajo".

O sea, como Uds. pulverizaron el salario real de la gente pretenden que el productor también quede pulverizado.

Siempre pensando en igualar para abajo https://t.co/GqpJwqLnRv — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) January 13, 2021

Casi en sintonía, Martín Tetaz expresó: "Este razonamiento pierde de vista 4 cosas: 1) el 75% del precio de alimentos, paradójicamente no son alimentos; 2) consumimos poco de lo que mas exportamos (soja); 3) Los precios orientan la producción, y 4) Si exportamos menos, el dólar será más caro y los salarios reales más bajos"

Este razonamiento pierde de vista 4 cosas

1- 75% del precio de alimentos, paradójicamente no son alimentos

2- Consumimos poco de lo que mas exportamos (soja)

3- Los precios orientan la producción

4- Si exportamos menos, el dolar será mas caro y los salarios reales mas bajos pic.twitter.com/KChG5LkCtk — Martin Tetaz (@martintetaz) January 13, 2021

Por su parte, el ex ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere señaló: "Tenemos funcionarios improvisados que no están a la altura de gobernar una potencia agroalimentaria mundial. Los errores que cometen nos hacen perder divisas y trabajos. Ya va un año. No tienen plan y cada vez se nota más".