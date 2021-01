Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 17.01.2021

Fiestas clandestinas

UN LECTOR

"He leído la noticia sobre la 'fiesta clandestina' que fueron abortadas en la Costanera Este. También he leído sobre las reprimendas o penalidades o las multas si las hubiera habido: nada de eso. Realmente yo no salgo de mi asombro y les preguntaría a las autoridades ¿para qué gastan tanto tiempo (y nos hacen gastar a nosotros) dictando normas que después no quieren y no pueden hacer cumplir? Parece que todos los políticos quieren ser simpáticos, nadie quiere tomar medidas antipáticas. La política es así. El gobernar no es fácil y generalmente uno se granjea enemigos. Pero yo no salgo de mi asombro, ¡por favor! ¿Qué es esto? En la sociedad se ha instalado una locura. Yo no sé qué piensa esa gente que estaba ahí, reunida de a centenares. Es una falta de respeto al bienestar colectivo. Señores: tienen que meterlos presos. A los del negocio y a la gente ahí reunida. Están violando la ley en una situación de emergencia. A la policía, a las autoridades provinciales y municipales, por favor, hagan cumplir la ley".

Fiestas clandestinas II

DR. MARIO PILO

"Tengo una opinión personal, reiterada en muchos medios: cada vez crecen más las fiestas clandestinas, incluso con otros peligros que las mismas conllevan, además de los contagios masivos, por ser precisamente clandestinas. Ya hubo, por ejemplo, en enero oficialmente 10 muertos en la costa solo por electrocutados, muertos a golpes, intoxicados sin atención inmediata, etc., etc. Y se ha detectado además la presencia de chicos, desde 14 y 15 años en adelante. En esto el Estado no puede hacer todo. Los padres, sin embargo no pueden ignorar esto, si es que están presentes. Si no lo prohiben, que se hagan cargo de la totalidad de las consecuencias y si los chicos se escapan, que no vuelvan al domicilio sin hacerse un hisopado negativo, o por 10 días que se aíslen donde puedan. Si son insolidarios hasta con sus padres, abuelos, no me merecen ninguna consideración".

VECINA DE B° CANDIOTI NORTE

"La noticia del ingreso y robo en un departamento de barrio Mayoraz, escalando por la cornisa, es similar a lo que sucede en Mitre y Córdoba de esta ciudad, con la diferencia de que aquí no viene desde el frente (aunque una vez lo intentaron), sino que lo hacen a través de patios vecinos, saltando tapiales, transitando por techos e intentando ingresar a la propiedad ajena, al patio, etc., a cualquier hora del día, pero sobre todo a la noche. Una está con alarmas, rejas, etc., pero el Ministerio de Seguridad, que tiene un expediente sobre esta situación, no ha dado ninguna respuesta conocida. Señor gobernador, señor ministro de Seguridad: es hora de que actúen. Son responsabilidad del poder público. Que algún fiscal actúe, porque el individuo en cuestión es perfectamente identificable. Su fisonomía, su contextura física, alto, delgado, relativamente joven, pero con un perfil psicológico evidentemente peligroso y desequilibrado. Investiguen: la ciudad no puede seguir sometida a este tipo de violencia y de ataques por parte de gente antisocial, delincuentes. La situación es peor aquí, de parte del vecindario, porque indudablemente el individuo vive muy cerca y según comentarios de vecinos, su propia familia dice que hay asaltantes, malvivientes que andan por los techos, como para disimular, y uno de esos es indudablemente un miembro de esa familia. Aquí tiene que intervenir la policía sí o sí, e inclusive la Justicia. Son poderes públicos que disponen de todos los medios para actuar. Gracias al diario por publicar estos mensajes que escapan a todo control. Las autoridades parece que miran para otro lado, son sordas, no se preocupan para nada. Lamentable lo que pasa en esta provincia y en esta ciudad".

Faltan tutores

OLGA

"Yo siempre paso por calle San Martín. Bajo del colectivo en la esquina de Suipacha y San Martín y ahí donde empieza la peatonal hay muchos árboles que son crespones y no tienen tutores, o algo que los enderece, y se están cayendo todos sobre San Martín. Se doblan todos y la gente pasa y los levanta y se vuelven a caer. Es una pena, porque son árboles divinos y están llenos de flores. Son blancos y rojos. Hace unos días pasé con mi hermana y atamos a uno con una media, pero hay varios otros en esa situación. Le quiero pedir a la Municipalidad, al intendente, a quien corresponda, que vayan a San Martín y que arreglen esos arbolitos. Son hermosos y cuando se llenen de flores, van a quedar muy lindos. Ojalá atiendan este pedido".

No cumplen las ordenanzas

SEÑORA MAYOR

"El miércoles 13, alrededor de las 19.30, tuve severos problemas en la caja de un supermercado que da prioridad de atención a las personas mayores, embarazadas y discapacitadas, etc., por parte de gente joven, con el agregado de que la cajera tuvo igual actitud y no se lo vio al encargado para nada. La Municipalidad debe verificar el cumplimiento de la respectiva ordenanza. No puede ser que estemos soportando agresiones de este tipo".