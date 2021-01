https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Prefectura lo detuvo el lunes pasado junto a otros cuatro hombres en un desembarco de 8 kilos de marihuana. Vera había salido de la cárcel hacía un mes, con una condena por narcotráfico dictada el año pasado.

Justicia Federal Indagaron por tráfico de drogas al "Indio" Vera de Las Toscas

El juez Federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, indagó a cinco hombres, detenidos la semana pasada, mientras desembarcaban 8 kilos de marihuana en la costa del Arroyo Las Toscas, en el norte provincial.



Entre los implicados se encuentra Samuel Emilio Vera, alias "el Indio", quien reconoció ante el juez que hacía poco más de un mes había salido de la cárcel de Coronda, donde purgaba una condena a 4 años de prisión por tráfico de estupefacientes.



El guía de pesca, de 44 años, volvió a caer el pasado lunes, en horas de la noche, cuando Prefectura Naval sede Reconquista, interceptó un desembarco en una lancha tripulada por Vera, quien iba acompañado por otros dos sujetos identificados como Joaquín O. y Sebastián W.

En tierra fueron apresados el hijo de Vera -SJV-, que llegó hasta la orilla en una camioneta con trailer para transportar la embarcación; y el hermano de uno de los tripulantes de la lancha -Ramón O.-, que recorría la ribera en moto haciendo de campana.

Según el pesaje oficial, la droga secuestrada arrojó un total de 8,068 kg de marihuana, que estaba embalada en ocho ladrillos compactos.Foto: Gentileza.

Vía fluvial

Según datos de inteligencia con los que contaban los prefectos, el desembarco se produciría ese lunes alrededor de las diez de la noche y tenían como principales sospechosos a Vera y su compañero Joaquín Alejandro O.

En total, la fuerza pública informó al juez que la droga arrojó un pesaje de 8,068 kg de marihuana, fraccionada en 8 ladrillos compactos. Y todos fueron indagados los días posteriores a ser detenidos, acusados por el delito de "transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas". Las audiencias se realizaron por teleconferencia -vía Zoom- y contaron con la participación de la defensora pública Andrea Martin y el fiscal Roberto Salum, según consignaron fuentes judiciales.

No declararon

Al momento de ser indagado Vera, éste se abstuvo de declarar, como el resto de sus cómplices, aunque reconoció ante el magistrado que salió de la cárcel hace poco más de un mes, donde purgaba una condena por drogas dictada el año pasado por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.

En tanto, mientras los detenidos permanecen alojados en la sede Puerto Reconquista de PNA, se avanza en la investigación para determinar la participación de otras personas que pudieran estar involucradas en las maniobras ilícitas.

Además de la droga, la Justicia incautó los vehículos utilizados para el transporte y la logística: moto, embarcación, camioneta y trailer.

Condena previa

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó el 12 de agosto del año pasado a cuatro hombres y tres mujeres del norte provincial, entre ellos el guía de pesca Emilio Samuel Vera, nuevamente detenido la semana pasada en Las Toscas.

En dicha oportunidad, el juez Luciano Lauría, refrendó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el fiscal Martín Suárez Faisal, los siete imputados y sus representantes, los defensores Julio Agnoli y Federico Kiener.

La investigación comenzó el 4 de mayo de 2017, por la presunta venta de estupefacientes en las ciudades de Villa Ocampo y Las Toscas. El 28 de febrero de 2018 se allanaron varios domicilios en los que se incautaron 1,219 kg de marihuana y 38,70 gramos de cocaína y se detuvo a los principales acusados.

El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde procesó a todos por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo (arts. 5 inc. c y 11 inc. c de la ley 23.737)". En tanto, la causa se acumuló a una anterior, en la que fueron procesados tres hombres de apellido Rodríguez (Isidro Emanuel, Eric Osvaldo e Isidro Osvaldo) los cuales también resultaron procesados.

El juicio estaba previsto para el 5 de agosto pasado, pero la defensa del grupo mayoritario solicitó la separación de las causas que se acumularon en instrucción y de ese modo abrir la posibilidad de alcanzar un acuerdo abreviado.

Vera, junto con Javier Iván Ojeda (29), Alberto Rubén Pedrozo (28) y Antonio Javier Soberón (32), recibieron 4 años de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; a excepción de Soberón que le unificaron la sentencia en 5 años y 10 meses por una sanción previa en la justicia penal provincial.

En tanto las mujeres Patricia Beatríz Arce (42), Cecilia Analía Arce (35) Silvia Mariela Méndez (39), aceptaron penas de 2 años de cumplimiento efectivo como "partícipes secundarias" del mismo delito.