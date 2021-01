https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 18.01.2021 - Última actualización - 15:39

15:38

No es el momento

Marco Ruben no vuelve a Rosario Central

"Marco decidió no volver ahora", informó una fuente cercana al jugador.

Crédito: Archivo



Crédito: Archivo

No es el momento Marco Ruben no vuelve a Rosario Central "Marco decidió no volver ahora", informó una fuente cercana al jugador. "Marco decidió no volver ahora", informó una fuente cercana al jugador.

El delantero Marco Ruben no volverá a jugar ahora en Rosario Central, según anticipó este mediodía un allegado al jugador. "Marco decidió no volver ahora", informó una fuente cercana al jugador, quien esta semana regresa de sus vacaciones en Mendoza.

El delantero oriundo de la ciudad santafesina de Capitán Bermúdez, de 34 años, había anunciado el 1 de agosto último que hacía "una pausa, que el tiempo dirá si es definitiva" y que no iba a jugar al fútbol durante 2020.

Los dirigentes de Central se comunicaron con el representante del jugador, mientras el director técnico "canalla", Cristian "Kily" González, tenía agendada una reunión con Ruben para definir su posible vuelta al equipo, que quedó trunca por la decisión del jugador de no volver a ahora al club del barrio de Arroyito.