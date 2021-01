Sukerman, Corach y Pusineri juraron en sus nuevos cargos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 18.01.2021 - Última actualización - 21:10

20:52

Perotti tomó el juramento de práctica a los nuevos ministros de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad; de Gestión Pública y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Sukerman prometió mayor acercamiento a la sociedad civil; Corach ratificó que el gobierno es el límite de la connivencia entre política y delito. Pusineri puso el eje en la generación de empleo.

El gobernador Omar Perotti encabezó anoche en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno el acto de jura de tres ministros con lo que después de dos meses, volvió a quedar completo el gabinete. Roberto Sukerman fue puesto en funciones como titular de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad: Marcos Corach en Función Pública y Juan Manuel Pusineri en Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los tres venían ocupando cargos en la gestión provincial y en sus palabras, Perotti puso el acento en la necesidad de acercar más el gobierno a la sociedad.

El rosarino Sukerman ocupa la silla dejada vacante por Esteban Borgonovo a mediados de noviembre cuando Perotti había anticipado que haría cambios al cumplirse el primer año de gestión porque era hora de evaluar el funcionamiento de cada área. Sukerman fue ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2019 y su lugar es ocupado por quien lo acompañaba como secretario en la cartera, el santotomesino Juan Manuel Pusineri quien durante la actual etapa fue uno de los principales negociadores de las distintas mesas paritarias del gobierno.

En tanto, el rafaelino Corach llegó a mediados del año pasado al equipo de Perotti. Venía de ser jefe de gabinete municipal de Rafaela y acompañó a Rubén Michlig en Gestión Pública. Ahora Michlig pasó a ser jefe de asesores del gobernador.

"Llegar al ministerio de Gobierno implica nuevos desafíos personales y colectivos" admitió Sukerman quien anunció que habrá una tarea conjunta con Corach en la política y la administración del gobierno. "Con Marcos vamos a coordinar todas las áreas" acotó. "Viene una etapa donde queremos tener un vínculo mucho más estrecho con las instituciones. Los debates no deben darse solo en el seno de la Legislatura sino en la sociedad". Enseguida mencionó que los desafíos en el Poder Legislativo son las leyes de conectividad y de seguridad que remitió como mensajes el Poder Ejecutivo, más trabajar el tema de las autonomías municipales. "Es primordial el tema conectividad no solo para las zonas más alejadas de la provincia sino para amplios sectores de las grandes ciudades que tienen serios problemas para conectarse", señaló. También desafío a la Legislatura en temas de seguridad. "Sobre los proyectos hubo foros de debates y queremos que las cámaras le presten atención. No podemos ser críticos de la situación de seguridad y quedarnos con la misma legislación", opinó.

Además Sukerman puso el eje en la autonomía consagrada en la Constitución reformada en 1994. "Si no tenemos la posibilidad de realizar la reforma en Santa Fe, avancemos por ley. Vamos a trabajar con municipios para hacerlo realidad" acotó.

Foto: Manuel Fabatía

Tras jurar en el cargo, Corach le agradeció a Perotti la ratificación de la confianza después de un largo trabajo conjunto en política iniciado en la municipalidad de Rafaela. "Estoy orgulloso de formar parte de un proyecto político que tiene como prioridad a los ciudadanos" acotó quien asume el rol de coordinador del gabinete en medio de lo que llama "la batalla de la pandemia". Sobre el final, subrayó la decisión del gobierno de trabajar "para terminar con la connivencia entre política y delito. Somos el límite entre política y delito" recalcó.

Por su parte, Pusineri destacó que este año es de la generación de empleo. "Tenemos que pasar a la ofensiva con generar todo el empleo posible en Santa Fe" destacó tras admitir que el objetivo que se había trazado el gobierno tuvo que readaptarse ante la aparición de la pandemia. "En 2020 defendimos el empleo, estuvimos con todos los sectores afectados por la pandemia y trabajamos en protocolos para cuidar la salud y el trabajo", señaló. Para el tema empleo subraya que habrá un trabajo conjunto con Desarrollo Social, Educación y Producción. Pero también Pusineri insistió en la conectividad. "En los últimos meses se aceleró el proceso de trabajo a distancia y para mejorarlo es necesario tener una mejor conexión en toda la provincia" le dijo a El Litoral.