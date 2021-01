Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 18.01.2021

Pozos e inseguridad

UN TAXITA

"Leí el mensaje del señor José Fernández, como respuesta al que yo publiqué sobre un bache tremendo frente al cementerio, que dijo que solucionó tapándolo con baldes de escombros. Le agradezco a este ciudadano por su acción generosa. Ojalá haya más vecinos así, pero quienes tienen que solucionar este tipo de problemas no son los vecinos, sino las respectivas autoridades. A propósito, tenemos uno en Crespo y Lamadrid, al que yo ya llamé 'Don Pozo'. Después en Lavaisse y Gobernador Freyre, hasta le salió una planta de tártago importante, hermosa planta, en EL MEDIO DE LA AVENIDA, totalmente descuidada. Otro tanto es la inseguridad. Paso a detallar: viniendo de Rosario hacia Santa Fe, en cercanías de barrio Las Vegas, donde generalmente custodiaba la policía, en esa zona tan peligrosa, viniendo yo con pasaje, veo un auto con balizas; más adelante me encuentro con unas piedras, rompo una cubierta, paro a cambiarla, y se acerca la gente diciendo que le habían robado, celular, plata, etc., y eran chorros que salieron justamente de ese barrio: Las Vegas. Los policías no cuidan ese lugar que es tan peligroso. Para eso nosotros pagamos el peaje: para tener protección y tendría que tener iluminación. También en la zona de la circunvalación, pasando el hipódromo, yendo al Mercado de Abasto, en la zona pasando el barrio La Loma, también me encuentro con unas piedras, llevando un pasaje y también rompo una cubierta. Tuve que ir con la rueda en llanta, porque sabía que me iban a robar. Esto pasa generalmente en la circunvalación. Después yo di aviso a la Sociedad de Radiotaxi, Radiotaxi Santa Fe, policía y los grupos de seguridad, de emergencias y los grupos de taxistas y remiseros. Pero es así: todo sigue igual, los ciudadanos y laburantes tenemos que enfrentarnos con la inseguridad de cada día como podamos..".

Reclamo de larga data, sin solución

VECINA DE B° CANDIOTI NORTE

"La noticia del ingreso y robo en un departamento de barrio Mayoraz, escalando por la cornisa, es similar a lo que sucede en Mitre y Córdoba de esta ciudad, con la diferencia de que aquí no viene desde el frente (aunque una vez lo intentaron), sino que lo hacen a través de patios vecinos, saltando tapiales, transitando por techos e intentando ingresar a la propiedad ajena, al patio, etc., a cualquier hora del día, pero sobre todo a la noche. Una está con alarmas, rejas, etc., pero el Ministerio de Seguridad, que tiene un expediente sobre esta situación, no ha dado ninguna respuesta conocida. Señor gobernador, señor ministro de Seguridad: es hora de que actúen. Son responsabilidad del poder público. Que algún fiscal actúe, porque el individuo en cuestión es perfectamente identificable. Su fisonomía, su contextura física, alto, delgado, relativamente joven, pero con un perfil psicológico evidentemente peligroso y desequilibrado. Investiguen: la ciudad no puede seguir sometida a este tipo de violencia y de ataques por parte de gente antisocial, delincuentes. La situación es peor aquí, de parte del vecindario, porque indudablemente el individuo vive muy cerca y según comentarios de vecinos, su propia familia dice que hay asaltantes, malvivientes que andan por los techos, como para disimular, y uno de esos es indudablemente un miembro de esa familia. Aquí tiene que intervenir la policía sí o sí, e inclusive la Justicia. Son poderes públicos que disponen de todos los medios para actuar. Gracias al diario por publicar estos mensajes que escapan a todo control. Las autoridades parece que miran para otro lado, son sordas, no se preocupan para nada. Lamentable lo que pasa en esta provincia y en esta ciudad".