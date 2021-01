https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 20.01.2021

8:24

La FIA condenó actos de racismo y sexismo en el Dakar

La Federación Internacional de Automovilismo repudió los actos de discriminación realizados por el piloto Ales Loprais y el mecánico Petr Pokora quienes se refirieron de manera sexista y racista hacia las gemelas de 16 años Aliyyah y Yasmeen Koloc, quienes estaban como prensa en la carrera del Dakar.

Los comentarios extraídos decían "por tercera vez, me estoy empalmando. Mira, la mujer negra de Roudnice va hacia la derecha". A lo que el mecánico le respondíó con un "bueno... Esa no está mal, es pasable. La otra no".

Por su parte, las hermanas emitieron un mensaje "El Dakar, el lugar en el que menos queríamos que sucediera esto, nos ha recordado el hecho de que todavía vivimos en un mundo donde las mujeres jóvenes son vistas sólo como objetos sexuales y no como seres humanos en toda regla. Vinimos al Rally Dakar para ver lo que nos espera. Queremos correr, queremos competir de forma justa y queremos mejorar y aprender. Además de la experiencia, también tenemos la sensación de que algunos competidores pueden vernos como meros trozos de carne. El hecho de que seamos menores no nos salvó del comentario de Loprais".

Tras trascender lo ocurrido, la FIA expresó "La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), junto con Amaury Sport Organisation (ASO) y el promotor de la FIA ETRC, condena enérgicamente los comentarios desagradables y degradantes dirigidos a la piloto de carreras de camiones FIA ETRC Aliyyah Koloc y su hermana Yasmeen por dos competidores en el Dakar y continuará invirtiendo importantes recursos y experiencia en el desarrollo de iniciativas para inspirar y fomentar la participación de niñas y mujeres jóvenes en el deporte del motor. La adhesión a los principios éticos y la promoción de una cultura diversa e inclusiva en nuestro deporte son de suma importancia para la FIA y la Comisión de Mujeres en el Deporte de Motor de la FIA"