Trump ya dejó la Casa Blanca: "Volveremos, de alguna manera"

El saliente presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó esta mañana la Casa Blanca y emprendió el vuelo hacia su casa de Florida, donde permanecerá mientras su sucesor, el demócrata Joe Biden, asuma la Presidencia.



El magnate salió por la parte trasera del emblemático edificio hacia el conocido South Lawn (jardín del sur), que oficia como helipuerto de los mandatarios de la potencia norteamericana.

JUST IN: President Trump departs the White House for final time as president. pic.twitter.com/RWAhuZTvy4