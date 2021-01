Banfield: 125 años de huellas históricas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El club del Sur de la ciudad de Buenos Aires cumple hoy un nuevo aniversario. Fue fundado el 21 de enero de 1896 por un grupo de trabajadores ferroviarios británicos y fue el "campeón moral" de 1951.

El Club Atlético Banfield cumple hoy 125 años de vida institucional y deportiva en los que fue desgranando hitos que hicieron huella en el fútbol argentino, tanto porque fueron los primeros como porque varios de ellos siguen siendo únicos a lo largo de la historia.

Banfield fue fundado el martes 21 de enero de 1896 por un grupo de trabajadores ferroviarios británicos y puso en marcha su locomotora en el fútbol grande con la consagración en la "Copa de Honor Municipalidad de Buenos Aires" en 1920, plena época del amateurismo, ganándole por 2 a 1 la final a Boca.

En 1931 comenzó el profesionalismo, y 20 años más tarde Banfield empezó su derrotero de registros históricos que lo llevaron, por ejemplo, a ser considerado por la totalidad de la prensa de entonces como el primer y único "Campeón Moral" del fútbol argentino en 1951, cuando un "enjuague reglamentario" de AFA le impidió coronarse y dejar el título en manos de Racing.

El ya llamado "Taladro" por el gran equipo que había construido en 1940 el presidente Florencio Sola, que simultáneamente ese mismo año inauguró el estadio banfileño que hoy lleva su nombre, terminó primero en ese campeonato de 1951 junto con Racing, pero por mejor diferencia de gol debía ser ungido campeón.

Sin embargo la AFA, previendo esa definición, cambió esa reglamentación tres fechas antes de que finalizara el certamen y obligó a un desempate que tras dos juegos se terminó llevando la "Academia" al ganar 1-0 con gol de Mario Boyé.

Una tribuna lateral del estadio de Banfield fue bautizada justamente "Campeón Moral 1951", en honor a aquel equipo que tenía como grandes figuras al zaguero central Luis Bagnatto y al conductor Eliseo Mouriño. Y a propósito de las tribunas banfileñas, ellas también tienen su propia historia, ya que desde allí "volaron" al campo de juego, impulsadas por sus hinchas, las tres gallinas con las que terminaron apodando para siempre a los riverplatenses, luego de la final de Copa Libertadores perdida por los "millonarios" a manos de Peñarol, de Uruguay, en 1966, por 4 a 2, tras ir ganando 2 a 0.

Lo que no fue tan divertido por aquellos tiempos fue lo que Banfield vivió con vergüenza justo el año anterior a que lo bautizaran "Taladro", cuando registró el primer caso de soborno comprobado en la historia del fútbol argentino. Ocurrió el 15 de diciembre de 1939, cuando estando en segunda división, el entonces gerente del club, Alberto Torraga, les ofreció dinero a dos jugadores de Barracas Central que estos aceptaron, pero el hecho trascendió y como no había antecedentes sobre un hecho como ese, a Banfield se lo suspendió por un mes, lo que no le impidió ascender igualmente a Primera División.

Pero en Peña y Arenales no aprendieron la lección y dos años después repitieron la historia en un partido con Tigre, cuando en la pelea por no descender su entrenador de entonces, Enrique Roberto Lupis le ofreció al arquero de los de Victoria, José Monjó, 500 pesos "para ir para atrás", pero este lo denunció, la AFA suspendió al "albiverde" por dos meses, pero igual salvó la categoría.

Sin embargo en Banfield no escarmentaron y volvieron por el mismo camino en 1971, cuando el propio presidente del club, Carlos Soler, en compañía del secretario Pedro Chassón, intentaron sobornar al defensor de Ferro Carril Oeste, Alfredo Ortiz, que los denunció, por lo que el Tribunal de Disciplina de AFA determinó para el club una suspensión de cuatro meses. Ahora sí, el descenso fue inevitable.

Otro hecho triste que también lo colocó a Banfield dando el "puntapié inicial" en la historia del fútbol argentino fue el primer caso de doping positivo, que recayó en un ídolo del "Taladro" como lo fue el ya fallecido "Juanchi" Taverna, hecho ocurrido el 15 de abril de 1975 en ocasión de un partido jugado contra River en cancha de Racing.

Esta circunstancia quedó registrada como la primera para la AFA, que sin embargo poco más de seis meses después de revelar ese caso de doping, admitió que hubo irregularidades en el examen practicado al delantero, por lo que además de levantarle la suspensión le organizó un entonces llamado "partido de desagravio" entre Banfield y un combinado de Agremiados.

Ese trago amargo para Taverna llegó seis meses después de convertirse también en el primer jugador, y único hasta estos días, en convertir 7 goles en un partido de ,primera división, cuando el domingo 6 de octubre de 1974 y por la 12da. fecha del Campeonato Nacional, Banfield venció por 13 a 1 a Puerto Comercial de Bahía Blanca, la que también sigue siendo la máxima goleada en la historia del fútbol argentino.

El tiempo siguió transcurriendo entre descensos y ascensos, hasta que en los 90 se levantó el magnífico predio de Luis Guillón, que hoy es orgullo del fútbol argentino en general y fue elegido por AFA para albergar a futbolistas juveniles de China en un acuerdo de intercambio entre los gobiernos de ambos países.

Llegó el único título en Primera División del 13 de diciembre de 2009, en el Torneo Apertura de ese año, con Julio Falcioni como entrenador icónico y el recuerdo permanente del trágicamente fallecido ídolo banfileño José Luis "Garrafa" Sánchez.

Otro 6 de octubre, pero de 2018, Lucía Barbuto se convirtió en la primera y única mujer en ser electa para ejercer la presidencia de un club de Primera División, y bajo su mandato, un año después Banfield se transformó en la primera institución del fútbol nacional en incluir la categoría de "Socio Detenido Desaparecido" en su estatuto, a partir de un homenaje reivindicatorio a las víctimas de la última dictadura militar.

Para aprender de los errores, corregirlos con el tiempo y seguir creciendo, como la vida misma, mañana Banfield cumplirá un siglo y cuarto de existencia, siendo el sexto club más antiguo del país.