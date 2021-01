https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 21.01.2021 - Última actualización - 6:46

6:45

En tres vuelos Sputnik V: Argentina prepara un operativo para traer un millón de dosis antes de que termine la semana

El Gobierno nacional prepara un operativo para traer entre este jueves y el domingo próximo el primer millón de dosis de la vacuna Sputnik V desde Rusia y en tres vuelos, sobre un lote de cinco millones a retirar antes de que termine enero.



Fuentes oficiales señalaron que Moscú ya informó que las dosis firmadas por contrato están disponibles y Aerolíneas Argentinas prepara configuraciones para traer el primer millón de vacunas en tres vuelos.

El Ministerio de Salud de la Nación tiene como objetivo traer las dosis en tandas de un millón para evitar enormes almacenamientos en contenedores en el país.

Lo firmado con el Fondo de Inversión Directa de Rusia (FRID) es la provisión de cuatro millones de la dosis 1 y un millón de la dosis 2 antes de fin de enero.



Aerolíneas Argentinas traería unas 400.000 dosis por vuelo, por lo que se necesitarán tres de ellos para completar el primer millón, según trascendió.

Las restantes 4 millones de dosis se irían a buscar en tandas de un millón cada siete días aproximadamente.

La idea del gobierno es "no provocar en la Argentina un enorme almacenamiento en contenedores, que requieren además una temperatura adecuada: -18 grados"; "mantener un ritmo de vacunación que no tenga interrupciones, ya que los huecos complican porque no se mantiene el ritmo del personal de la salud pero, además, se provocan angustias y reclamos de los que están a la espera de vacunarse".

Después de los cuatro millones de la dosis 1 y el millón de la dosis 2, que serán la entrega más inmediata, está firmado por contrato el suministro de seis millones más de la dosis 1 y nueve millones de la dosis 2, con lo que se completarían 10 millones de ambas.

Asimismo, el Gobierno ya firmó la opción por cinco millones adicionales a entregar en marzo.

Al parecer, las dosis de febrero llegarán desde India, donde el Instituto Gamaleya ya está haciendo las pruebas de calidad de la producción.

Con información de NA