Boca ya no lo quiere más a Soldano

La ficha sigue siendo del Olimpiakos de Grecia, pero al préstamo le quedan cinco meses todavía. En principio deberá volver antes a su club de origen o buscarse un club-puente para jugar hasta mitad de año en otro lado que no sea Boca.

Tres goles en 21 partidos. Soldano, cuya venta en apenas 857.000 dólares se sigue discutiendo en el Mundo Unión, tendrá que buscarse club porque Boca lo "cortó" antes de tiempo.

Boca comienza a definir su panorama en el mercado de cara a la próxima temporada y ya definió su primera salida: Franco Soldano. El delantero no será tenido en cuenta en una determinación que nace del Consejo de Fútbol y tiene el aval del entrenador Miguel Ángel Russo. Soldano llegó a Boca desde el fútbol griego y sus números no han sido buenos (jugó 21 partidos y marcó 3 goles). Su función en el campo de juego estuvo más emparentada al esfuerzo y al trabajo táctico que a finalizar las jugadas, su marca registrada en Unión. Con su salida, a Boca solo le queda Wanchope Ábila como referencia de área. La idea del club es buscar al menos un centrodelantero. Se esperan novedades para los próximos días. El venezolano Salomón Rondón aparece en el radar de la dirigencia. En cuanto a los fichajes, Boca busca en este mercado de pases un lateral por la derecha y la alternativa más firme que aparece en este momento es la de Nahuel Tenaglia, futbolista de Talleres de Córdoba que surgió, justamente, en las inferiores del Xeneize. Debido a que tanto Leonardo Jara como Julio Buffarini finalizan sus contratos a mitad de año y no seguirán en la institución, Boca busca reforzarse en ese puesto y puso los ojos en Tenaglia. Así, oca comienza armar el plantel de cara a la próxima temporada, pero para hacer incorporaciones resonantes el Xeneize deberá vender a algunos de sus jugadores. Varios de ellos tienen una cláusula de salida importante y si finalmente se termina dando alguna transferencia, al club le ingresará una suma de dinero sustancial. El futbolista más caro del plantel de Miguel Ángel Russo es uno de los que en el último tiempo no fue tenido en cuenta, pero que a partir de este semestre podría volver a estar en la consideración: Agustín Almendra. El mediocampista juvenil tiene un valor de 40 millones de dólares y anteriormente ya había sonado para emigrar a la MLS. No obstante, otros dos que pueden irse son Cristian Pavón y Frank Fabra. El atacante que viene de jugar en Los Angeles Galaxy tiene una cláusula de salida de 20 millones y ya avisó que quiere marcharse. Si bien no será sencillo que un club desembolse ese monto por él, podrían acercarse. También, el Consejo del Fútbol le informó al lateral colombiano que se busque club y quien quiera llevárselo deberá invertir 18 millones. La misma suerte que su compatriota corren Jorman Campuzano y Sebastián Villa. El volante central que había debutado en la era de Russo como una de las gratas sorpresas, podría marcharse ante un ofrecimiento que se acerque a los 15 millones que decretó Boca por su pase. Una situación similar pasa Villa, aunque su cláusula es de 20 millones de dólares. A su vez, el arquero del Xeneize Esteban Andrada desea en el futuro continuar su carrera en Europa. Hasta ahora no hay nada formal, pero si lo buscan y le ofrecen al club los 15 millones que piden, el uno de la Selección Argentina tal vez se vaya. El Xeneize comenzará a rearmarse y, a pesar de que evaluará ofertas que lleguen por algunos titulares, no descarta desprenderse de ellos. Sin embargo, la premisa en la que se formará el nuevo Boca será con la presencia de Carlos Tevez como líder del grupo. Más allá de la figura de Carlitos, habrá otros que probablemente continúen en la institución como Ramón Ábila. Wanchope está tasado en 17 millones, pero ya ha manifestado su deseo de quedarse por muchos años más en La Boca. Es una incógnita saber qué pasará con el plantel del Xeneize, pero lo cierto es que la suma de las cláusulas de todos los que tienen chances de partir da un total de 128 millones de dólares. Mientras tanto, Boca aguardará ofertas y solo incorporará jugadores de jerarquía en los puestos que la Comisión considera necesarios de reforzar. "Salió la posibilidad de poder ir a Boca. Yo soy hincha del club y la verdad que sería muy lindo para mí. Siempre de chico fue mi sueño jugar en la Primera de Boca y poder regalarle la camiseta a mi papá, que tenga su apellido", reconoció Nahuel Tenaglia de 24 años, quien tuvo un paso por las inferiores del Xeneize. De todos modos, aunque se entusiasma con la posibilidad de pasar al club de sus amores, reconoce que está feliz en Córdoba. "Ojalá pase (lo de Boca) y sino yo en Talleres estoy muy bien y contento. El jueves vuelvo a entrenar y tengo un año más de contrato", contó el lateral en diálogo con Convergencias Saladillo, medio de su ciudad natal. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

