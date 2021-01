https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El tenista australiano criticó al número uno del ranking Kyrgios vuelve a la carga: "Si Djokovic no puede ganarme, nunca será el mejor de todos los tiempos"

El tenista Nick Kyrgios se refirió a Novak Djokovic, actual número uno del ranking ATP, y a quien enfrentó en dos oportunidades y ambas fueron victorias para el australiano.

"No hay problema en cuantos Grand Slam gane Djokovic. Nunca será el más grande para mí. He jugado dos veces contra él, y si no puede ganarme, nunca será el más grande de todos los tiempos" expresó Kyrgios al diario Herald Sun.

El australiano fue crítico con el serbio a quien no veía con buenos ojos los torneos realizados en el inicio de la pandemia.