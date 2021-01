El Mundial de Motociclismo se iniciará con doble fecha en Qatar

La FIM, la IRTA y Dorna Sports publicaron el calendario oficial para la próxima temporada del Mundial de Motociclismo que inclueye las categorías MotoGP, Moto2 y Moto3.

El circuito de Qatar será quien inicie la competencia con una doble fecha que están previstas para el 28 de marzo y el 4 de abril, mientras que la tercera cita será en Portugal el 18 de abril.

Cabe destacar que las carreras que se disputan en Argentina y Estados Unidos hasta el momento fueron pospuestas del campeonato.

