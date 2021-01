https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 22.01.2021

16:16

Según en IPCVA La carne vacuna "es saludable"

Es un mundo en el que avanzan nuevas conductas alimentarias que sostienen que dejando de comer carne se logra un mejor bienestar físico y mental -muchas veces infundadas-, la mayoría de los argentinos confía en que la carne vacuna argentina es un producto saludable. En ese marco, la carne tiene todo a favor para revalorizarse.

Así se desprende de los resultados del estudio de mercado que lleva adelante el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina a través de un panel Online. Se trata de una encuesta bimensual representativa de todo el país con una muestra de 1100 casos. La investigación señala que el 77 % de las personas tiene una opinión favorable sobre la carne y su salubridad. Sólo un 23% respondieron que la carne no es saludable.

Cuando se pregunta a los habitantes del país del asado, cuál es el grado de asesoramiento profesional, ya sea médico o nutricionista que cree respalda a aquellas personas que deciden inclinarse por una dieta vegana o vegetariana, hay más gente que piensa que no se cuenta con asesoramiento y supervisión desde este punto de vista profesional.

La dieta, en las conductas alimentarias de los más jóvenes, estaría cada vez más asociada a lo que se percibe y se interpreta como posibilidad o alternativa saludable. Lo que surge de comentarios de amigos o amigos de amigos o conocidos o en su defecto en función de lo que se ve o escucha de parte de verdaderos "recomendadores seriales" en esta era digital tienen elevada influencia.

La gran diferencia cuando comparamos con lo que un médico o nutricionista puede recomendar, opinar y analizar en las redes sociales, es que estos profesionales cuentan con respaldo y trayectoria científica. En cambio, muchas veces las recomendaciones de los influencers suelen partir de experiencias personales. El conjunto de todo ello se traduce como un mantra en las nuevas generaciones de opinión que muchas veces no cuentan con un respaldo científico que lo avale. Grave error.

El trabajo, que firman Adrian Bifaretti y Eugenia Brusca, señala que la carne vacuna no pretende formar parte y menos estar en el medio de ninguna grieta alimentaria. Por el contrario, entiende que tiene mucho para aportar a la unión de los argentinos. Y concluye: "El asado es y seguirá siendo un símbolo de unión nacional, de juntadas, de reuniones con amigos y con la familia. Y por favor tengamos en claro que en un asado saludable hay, todo en su justa medida, una picada, cerveza, carne, vegetales, pan, vino, frutas y no debería quedar excluido ningún alimento en particular. El asado argentino se siente y se vive, la carne es solo una excusa, hay ante todo, ganas de charlar, de compartir y de sentir".