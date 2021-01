Vignatti en modo Biden: "Colón es más grande que los Estados Unidos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A los 75 años, está a las puertas de una nueva elección en Colón. Dice que su candidatura se definirá la semana previa. "Hay cabezas que no se van a despertar nunca y hay algunas cabezas que van a demorar en dormirse", dice en esta exclusiva con El Litoral.

A los 75 años, está a las puertas de una nueva elección en Colón. Dice que su candidatura se definirá la semana previa. "Hay cabezas que no se van a despertar nunca y hay algunas cabezas que van a demorar en dormirse", dice en esta exclusiva con El Litoral.

-¿Al Vignatti de hoy que insulto o descalificación le molesta?

- (largo silencio y piensa)

-¡Eso de que estás viejo a los 75 años para presidir Colón!

-(se ríe)

-Recién te comparabas con la edad de Joe Biden, que acaba de asumir con 78 años la presidencia del país más poderoso del mundo...

-Está bien que ¡Colón es más grande que Estados Unidos!, esa está clarito. Fijate las edades de quienes conducen los cinco grandes de Buenos Aires. La cuestión, yo creo, que no es tanto los años. La cuestión es como tengas la cabeza...ésa es la verdad. A lo mejor hay cabezas que no se van a despertar nunca y hay algunas cabezas que van a demorar en dormirse.

Así, sin vueltas, fue el mano a mano exclusivo de El Litoral con José Néstor Vignatti, el presidente de Colón que acaba de llamar a doble asamblea y dice querer "elecciones ya". A la pasada, hace una balance y lo resume con una sola frase desde el 9/11 para acá: "Teníamos que jugarnos una carta. Sabíamos que teníamos que jugarnos una carta y la carta era en el Paraguay. Bueno, no se dio; pero ahora hay que volver a tratar de entrar a copas internacionales.

-¿De qué depende que Vignatti vaya por una reelección con el oficialismo?

-La decisión para encarar una nueva etapa se fundamenta en tres pilares. El primer pilar y fundamental es que tenga salud; la salud es primordial en todo. Primero hay que gozar de buena salud. Segundo, tener el apoyo familiar. Y tercero, ganas de enfrentar el desafío.

-¿Cuándo vas a comunicar tu decisión de seguir o no?

-Yo me presenté seis veces a elecciones y tomé la decisión la última semana; no la primera vez, pero sí las otras. Siempre la tomé la última semana

-¿Cómo está Colón hoy? ¿Preocupan los reclamos cuando se juntan varios a la vez?

-Colón es una empresa grande que tiene compromisos pero también tiene recursos. No hay que asustarse. Colón ha encontrado una meseta hoy, donde ya el peligro de incumplimientos ha desaparecido. Ahora tenemos que enfocarnos un poquito más en reforzar el equipo más que en buscar la deuda cero, como tuvimos en un momento. Vamos a encontrar el equilibrio en el tiempo y creo que las personas que se encuentren dirigiendo el club en la próxima etapa no van a tener problemas.

-Eso no cambia esa frase madre: "En Colón no se gasta más de lo que entra"...

-Por supuesto que no. Buscamos el equilibrio, hacemos estimación de los recursos y el problema que tuvimos fue la caída de la publicidad, la cuota societaria y la televisión. Nosotros tenemos un equipo que se fue un poco arriba de lo que entra por televisión y ahí estuvo el desequilibrio. Pero hoy Colón se está acomodando.

-¿Y las obras? Por ejemplo el proyecto de la nueva sede...

-Hay muchas cosas que se dejaron de hacer y se dejaron de lado o se postergaron. No es que no se van a hacer. El tema de la sede tiene el diseño terminado y estamos hablando con un sponsor. Primero teníamos que acomodar el barco y después, una vez que logremos la estabilidad ahí podemos pensar en el futuro. Primero está el fútbol y dispuestas las otras cosas. Primero, creo, hay que ponerse la camisa y después la corbata.

-¿La caída de la cuota social fue muy fuerte?

-El impacto fue muy fuerte

-¿Cómo pensás que te ve el socio de Colón hoy?

-Yo, más que todo, pienso en cómo le va ir al club; si le va bien en el club...la gente va a apoyar. Eso es indudable. A mí me pueden salir bien, regular o mal, pero las intenciones son siempre de que salgan las cosas bien. La gente tiene que evaluar y evalúa. Surgieron cosas que antes no existían en la gestión de Vignatti, pero antes no había pandemia. Ahora existieron por efecto de la pandemia. Y no es una excusa, es una realidad. Todo el mundo está pasando dificultades económicas. Yo lo único que le prometo es trabajo. No prometo otra cosa en Colón.

-Pasaste de jugar una Final Sudamericana a quedar en descenso antes de la pandemia...

-Yo lo vi como algo pasajero

-Pero indudablemente algo se hizo mal

-En la gestión a veces hay cuestiones que no nos salen bien. A veces es la elección de algún técnico. No nos salió bien la experiencia del secretario deportivo (N. de R.: Francisco Ferraro). No nos salió bien porque había muchos problemas con el técnico del momento (Lavallén). Se tomaron decisiones que, a mi criterio, erróneas, uno no pudo manejar.

-Después vino lo otro: Viatri, Rafa García, Doffo...parecieron manotazos de ahogado...

-En el fútbol a veces, por supuesto, uno se equivoca. La cuestión es que los aciertos sean superiores. A veces uno toma las decisiones equivocadas, pero no trascendentales.

-¿No les gustaría poner más énfasis en las inferiores?

-Es un mito de que nosotros no le damos bolilla a las inferiores. Hubo una respuesta en la venta de los jugadores, porque en mis gestiones se han vendido la mayor cantidad de chicos que han surgido de las inferiores. Colón fue protagonista, fue el único de los cinco de la zona que llegó a jugar la Copa Campeonato con el 50 por ciento de los chicos de las inferiores en el plantel. En el plantel hubo puestos que fueron cubiertos con inferiores y tuvieron respuesta; entonces de ninguna manera uno podemos seguir con ese mito de que nosotros no le dimos cabida de las inferiores.

-Pero así como se gastan millones de dólares en jugadores de afuera, ¿no les gustaría revolucionar abajo?

-Pero está demostrado que siempre se le dio predilección al proyecto. Hoy Colón es uno de los captadores más grandes de la zona, tiene alrededor de 600 chicos en inferiores y todas las comodidades. Colón tiene un predio hermoso, hay que mantenerlo. Tiene una pensión de lujo que hay que mantener. ¡Otros clubes de la zona no lo tienen!. Entonces, ¿de qué hablamos? No hay que olvidarse de que el predio se compró en la época de Darrás con la venta de Carignano. Entonces, ¿cómo pueden decir que no le damos cabida a las inferiores?. Hay otros equipos que no tienen ni pelota para ir a practicar y están hablando de que Colón no le da cabida a las inferiores. Nosotros fuimos uno de los mayores en apuntalamiento de inferiores, pasa que los resultados no se ven enseguida...se ven con el tiempo.

-¿Cómo te llevás con Tapia, presidente de la AFA ?

-Bien, normal

-¿Qué es normal? Llamarlo y que te atienda...

-Si, por supuesto. Lo que pasa es que hace prácticamente un año que no viajamos a Buenos Aires. Son cuestiones de contacto telefónico, nada más. Es muy buena la presencia. Hay una persona que nos está ayudando mucho en Buenos Aires y que está muy cerca de AFA, que es el Dr. De Manuele. Cada vez que requerimos su colaboración siempre, la dio y nos representa.

-¿Qué pensás de los fallos del Caso Pinos?

-No está bien resuelto todavía. El fallo primitivo del jugador no nos lleva a nada todavía.

-¿Seguís sosteniendo que van a ir hasta las últimas consecuencias?

-Veremos cuando la Conmebol nos responda

-¿Que volverías atrás, si se pudiera, de la película de La Olla en la Final?

-Hay una cosa que yo no estoy de acuerdo con la Conmebol y lo tengo que decir, porque yo pedí la suspensión del partido. La Conmebol priorizó lo económico. Yo me encontré en segundos ante un gran dilema, suspensión del partido...¿Y los 40.000 personas de Colón que estaban adentro de la cancha?. Después tuvimos que jugar en inferioridad deportiva.

-¿Cómo fue el pedido en el Palco Oficial ese día?

-Le pedí a Domínguez que lo pare que así no se podía jugar

-¿Y qué te dijo?

-Que había compromisos con 120 países por la televisión y estaba todo vendido. No hubo manera. Y la gente que estaba ahí adentro, que eran todos nuestros. "¿Qué hacemos?", me preguntaba. Fue un momento muy difícil.

-Chilavert me dijo que faltó personalidad de los jugadores de Colón para suspender el partido adentro de la cancha...

-Es un comentario que no me cabe en este momento en el cargo que tengo. Me parece que eso es una opinión de los analistas, de los hinchas mismos.

-¿Vos recordás esa Final como algo lindo?

-No fue la final esperada, pero Colón llegó. Y eso hay que celebrarlo, veo el lado positivo. Por cada situación desagradable me la pagan con diez agradables. Voy poco al centro, por razones de la pandemia uno no sale mucho. Pero cuando uno sale a la calle la mayoría de las veces hay mucha, pero muchísima gente, que agradece y reconoce el esfuerzo de uno.

-El otro día Magdalena, candidato opositor, dijo que "cuando se vaya Vignatti, Colón quedará peor que cuando se fue Lerche"...

-En cuanto a la opinión de Magdalena, me gustaría que nos explique por qué dijo eso y en base a qué. Yo con Magdalena no tengo ningún problema. Si él lo tiene conmigo, no lo sé; porque yo cuando tengo un problema con una persona voy y se lo digo. Yo con él no tengo problema.

-¿Dos de tus vicepresidentes, Alonso y Darrás, están peleados?

-Es manifiesto que tienen diferencias, pero se respetan

-¿Cómo imaginás tu vida sin Colón?

-Refugiándose en la familia y nada más. Colón es parte de la familia. Lo voy a seguir disfrutando, aunque no me toque estar conduciendo. Lo voy a disfrutar igual, porque uno tiene que empujar por los colores, no por el hombre que en ese momento le toca decidir.

"Yo creo que el técnico que tenemos hoy en Colón, Eduardo Domínguez, tiene mayoría de consenso en el hincha sabalero" José Vignatti, Presidente de Colón.

¿Qué pasa con el "Bichi" Fuertes?

Sin dudas, con declaraciones públicas a El Litoral, el goleador histórico de Colón, Esteban Oscar Fuertes, manifestó claras diferencias con la actual gestión que encabeza Vignatti.

-¿Qué pasa con el "Bichi", José?

-Nada de mi parte. Nada, al contrario. Cuando yo empecé esta gestión, la última gestión, el "Bichi" estaba prácticamente imposibilitado de ir a la cancha. Había tenido algunos problemas. Y yo fui el que lo impulsé a volver. Después, cuando tuve un problema que me faltó un técnico, lo fui a buscar a él y estuvo esos tres partidos. Después Colón necesitaba otra cosa, se buscó a otro técnico y nada más. Es más, yo no tengo absolutamente nada con él. Hace poco semana cumplió años, agarré el teléfono, lo felicité y está todo bien.

-¿Ustedes no le prometieron que sería el mánager?

-Se habló en determinados momentos, pero vino "Pancho" Ferraro y Ferraro, en las elecciones, había apoyado a una de las otras listas. ¡Y vino Ferraro!. Para demostrarle que no tengo nada contra nadie ni voy a hablar mal de nadie porque el otro piensa distinto. De ninguna manera.

-O sea que lo de Fuertes se arregla con un café...

-No tengo dudas. Mirá, donde hay plata de por medio siempre aparece la rispidez. Yo no me quiero pelear con nadie y menos por plata.

