Lifschitz desalentó la posibilidad de hacer un frente con Cambiemos

Sin confirmar aún si va a ser candidato a senador nacional, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que existe una coincidencia mayoritaria en el Frente Progresista para conservar "la esencial y el corazón" de esa coalición. Pero dirigentes de NEO insisten con la posibilidad de seguir explorando el camino para el "frente de frentes"

"Advierto que hay una coincidencia en mantener la esencia y corazón del Frente Progresista", dijo el ex mandatario socialista. Crédito: Guillermo Di Salvatore

El 2020 concluyó en Santa Fe en términos políticos con la insistencia de algunos sectores de la oposición de constituir un "frente de frentes"; el 2021 arrancó con una declaración desde el Socialismo en la que se reitera que ello resultaría prácticamente imposible. En los últimos días de diciembre, un grupo de dirigentes del PRO y de referentes radicales que ya migraron a Cambiemos se reunieron para ratificar la decisión de abrir el diálogo con otras fuerzas políticas y conformar una coalición no peronista en la que confluyan todos los sectores, incluido el PS. Allí estuvieron -entre otros – Julián Galdeano, Mario Barletta y Federico Angelini.Pero entre los promotores de la idea también hay legisladores de la UCR que pertenecen al sector NEO, hasta aquí, fiel integrante del Frente Progresista. Allí se ubican, por ejemplo, Maximiliano Pullaro y Felipe Michlig. Por eso en las últimas horas, Miguel Lifschitz admitió la existencia de "mucho debate" puertas adentro de la coalición que integran mayoritariamente en Santa Fe socialistas y radicales. Porque avanzar con un "frente de frentes" implicaría trascender las fronteras – incluso, ideológicas - de esa alianza que gobernó la provincia durante los últimos doce años y sumaría a Cambiemos, otrora, su potente adversario.

Allí está el límite esencialmente para el Socialismo. Desde esa fuerza, ante los primeros murmullos, se intentó desestimar la potencial construcción política. Ése fue el discurso al menos en la escena pública, porque en la privada, no son pocos los dirigentes que aseveran que las negociaciones con algunos referentes del socialismo no están cerradas. Allí se inscribiría, por ejemplo, una conversación mantenida el viernes – según pudo saber El Litoral – entre el propio Lifschitz y su ex ministro de Seguridad, Pullaro. A poco de ello, sin embargo, el actual presidente de la Cámara de Diputados le restó chances a la posibilidad de avanzar con el "frente de frentes".

"No lo veo"

En declaraciones a Rosario 3, Lifschitz admitió la discusión interna que existe en el Frente Progresista, pero desalentó la posibilidad de sumar a Cambiemos. "Hay mucho debate al interior del frente pero advierto, porque participo en todas las reuniones, que hay una coincidencia en mantener la esencia y corazón del Frente Progresista en términos organizativos, es decir de las fuerzas que los integran. Y por otro lado – acotó -,mantener un núcleo de coincidencias básicas en nuestro programa de gobierno y propuestas electorales. O sea que no habrá un viraje del Frente Progresista hacia otras franjas del pensamiento político nacional", sostuvo el ex gobernador.

Ante la pregunta precisa respecto de si descarta una alianza con Juntos por el Cambio, el líder socialista sostuvo que no lo ve "dentro de las posibilidades, por lo menos en este momento". No creemos que la sociedad nos esté pidiendo eso; tampoco hay un diálogo, coincidencias de programas, ideas, principios, que nos permitan pensar en esto. Creo que es un momento de pensar, más que en estructuras y rejuntes políticos, cómo logramos mayor cercanía con la opinión pública, con la sociedad civil. Hay que tener un conjunto de personas que sean confiables, que generen expectativa en la sociedad y una propuesta. La gente vota ideas y propuestas…", apuntó.

"Es un error"

Para Lifschitz, "es un error traer el escenario de la grieta a Santa Fe. Nunca el FPCyS se planteó como una propuesta antiperonista. Es más, hay sectores del peronismo que en distintos momentos nos acompañaron, algunos explícitamente y otros más silenciosamente. Organizaciones gremiales que trabajaron con nosotros en muchas oportunidades, y probablemente lo vuelvan a hacer, porque sectores del peronismo, con los que tengo muy buen diálogo, están bastante desilusionados del gobierno de Perotti, se sienten al margen o que no se da respuesta a sus expectativas. No tengo dudas que una propuesta amplia de nuestro espacio político puede contar con sectores del PJ", sostuvo.

Sobre la posibilidad de ser candidato a senador nacional, tal como lo deslizó en octubre, dijo que no lo tiene aún resuelto. "No tomé la decisión todavía ni la voy a tomar solo. Estas cosas se discuten en marcos más amplios, probablemente entre marzo y abril cuando esté más claro el escenario electoral. En cualquiera de los casos estamos trabajando muy activamente en fortalecer el Frente Progresista, porque la fuerza que hoy puede ser alternativa al peronismo es ésa", concluyó.

PASO, sí

Miguel Lifschitz advirtió que no está a favor de suspender las elecciones primarias en la provincia, como lo está sugiriendo el gobierno nacional. "No estoy a favor de suspenderlas. Salvo que hubiera una situación muy anómala por la pandemia que por ahora no se visualiza, hay que sostener las primarias. Es una buena experiencia, por lo menos en Santa Fe. Por otro lado, si se puede votar un día se pueden votar dos", concluyó.