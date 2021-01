Llegan Cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 27.01.2021

16:04

De interés general

ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

La Academia de Ciencias Médicas de Santa fe informa que su página web. acacimesfe@acacimesfe.org.ar viene publicando semanalmente la información relacionada a la pandemia de Covid-19, en cuanto a los aspectos salientes relacionados a la información científica, como también aquellos vinculados a otros aspectos particulares en nuestra provincia en el tema.

Dado su carácter abarcativo, que incluye transversalmente a todos los quehaceres científicos vinculados a las ciencias de la salud, ha incorporado recientemente un espacio destinado a la difusión y apoyo del programa internacional de la OMS, FAO, OIE, Unicef, entre otras instituciones internacionales, que integran el proyecto UN MUNDO, UNA SALUD. Participan de la misma 40 académicos de nuestra provincia, que aportan sus conocimientos con el objeto de contribuir solidariamente a participar en forma activa tanto en la formación de recursos humanos, como en aquellos aspectos de difusión científica y social que requieran su labor.

Fundada legalmente hace algo más de tres años, como asociación civil sin fines de lucro, es la primera Academia de Ciencias Médicas provincial del país, y nuclea a los más destacados profesionales provinciales que en las disciplinas de la medicina, veterinaria, física, química, odontología, bioquímica, agronomía, biología, biotecnología, matemáticas, etc., constituyen un soporte científico interdisciplinario amplio, que hoy se vincula en forma directa con la calidad de vida desde una mirada interdisciplinaria.

No cabe duda de que el devenir de los acontecimientos mencionados, irá llevando este tipo de tarea que hoy realiza ACACIMESFE, a una planificación futura, que contemple en el más integrativo concepto científico y social, todas y cada una de las actividades que deberemos tener en cuenta hacia el futuro, para que este tipo de acontecimientos no vuelvan a reiterarse.

Esa será sin lugar a duda una tarea y un deber colectivo.

Terminar el bacheo pendiente

VECINA DE CANDIOTI SUR

"Ya que van a comenzar con el plan de bacheo, le pregunto al señor intendente ¿por qué primero no terminan lo que dejaron por la mitad?; ni siquiera saben qué empresa estuvo a cargo hace más o menos 3 ó 4 años, que empezaron en calle M. Candioti de bulevar hacia el sur y dejaron, por ejemplo, en calle Fray Justo Santa María de Oro la mitad de la calzada con cemento nuevo y la promesa de que al fraguar terminarían la otra mitad y jamás de hizo. Entonces hay un pozo de más de 30 cm de profundidad y más de dos metros de largo entre el pavimento nuevo y lo que va quedando del viejo. Cada vez más destrozada la calle por donde salen decenas de camiones por las industrias de la zona, motos, autos, lo que significa un gravísimo problema de inseguridad, más en los días de lluvia, porque tremendo pozo no se ve y ocurren accidentes, caídas, derrapes... Los invito a que se den una vueltita por estas calles. También por Necochea y Sta. María de Oro tiene. Terminen lo que se dejó por la mitad y luego arranquen con lo nuevo. Sería lo lógico ¿¿no?? Gracias por el espacio".

Apoyo al ministro de Gobierno

ADRIÁN

"A Roberto Sukerman, ministro de Gobierno de la invencible provincia de Santa Fe: me parece muy bien que desactive la molestia que provocan las protestas de los camioneros. Y espero que sirva de regla para cualquier otro tipo de protesta que impida la normal vida de trabajo y sacrificio de todos los habitantes del pueblo santafesino. Que podamos circular sin restricciones de nuestros conciudadanos. ¡Adelante ministro para eso le pagamos. Dios lo ilumine!".

Al coordinador de la Costa, a concejales, a la Municipalidad

VECINOS DE B° EL POZO

"Los vecinos nos preguntamos en qué quedó el tema de la playa Los Alisos. Hay 2 guardavidas, no sabemos para qué. Nadie puede ni llegar al agua. Los guardavidas ni alcanzan a ver sus cabezas, porque el pastizal tapa a las personas. Es una pena, un desperdicio que este lugar esté en semejante estado de abandono. Señor coordinador de la Costa, Martín Montenegro, a los concejales: con tanta gente que vivimos aquí, no tenemos adónde llevar a los chicos e ir nosotros. Tenemos una playa hermosa pero cubierta de yuyos altísimos y arena llena de piedras y tierra. Con los tremendos calores que estamos padeciendo, hoy más que nunca necesitamos disponer de ese hermoso espacio, hoy en ruinas. Les pedimos a ustedes, a la Municipalidad, que arbitren los medios para poner en condiciones la mencionada playa, que envíen máquinas para rastrillar todo, etc., etc. Es increíble la indiferencia que hay hacia nuestro barrio. Esperamos tener eco a la brevedad".

La labor de los legisladores

DANIEL PINO

"Suele suceder que desde muy joven, uno espera mucho de la política. Pero con el transcurso de los años, se va dando cuenta de que solo se puede destacar la labor de unos pocos. Más allá de la camiseta partidaria, yo les pregunto con honestidad a muchos de los diputados y senadores que pasaron y los actuales, que se pongan la mano en el corazón para que digan: ¿qué hicieron y qué hacen para que la sociedad, no dependiente, es decir la que no tiene vínculos de alguna naturaleza o intereses con ellos, pura y honesta los reconozca como buenos políticos? He escuchado que el Senado nacional renueva algunos cargos. Sinceramente me he quedado asombrado porque creí que ya se habían ido hace muchos años, sin embargo seguían en sus cargos y nunca hablaron. Quisiera preguntarles: ¿cuántos proyectos presentaron?, ¿qué grandes ideas aportaron? O simplemente se llevarán consigo una gran jubilación que los beneficiará hasta su muerte. Para pensar ¿no?".