Ley de biocombustibles: Perotti dijo que "todavía hay tiempo"

El mandatario intentó desdramatizar la no inclusión del proyecto en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, aunque aclaró que hizo el reclamo al Jefe de Gabinete. Confirmó el inicio de clases, y envió mensajes a la oposición. "Esperemos que la Legislatura acompañe las necesidades de los santafesinos", planteó.

El gobernador Omar Perotti quitó dramatismo este jueves a la decisión de la Casa Rosada de no incluir en el temario de extraordinarias del Congreso de la Nación, el proyecto de ley que establece una prórroga para la norma que regula y promueve la producción de biocombustibles en el país. En su primera aparición pública después de su período de convalecencia y ante la consulta de El Litoral, el mandatario recordó que el vencimiento de esa ley opera en mayo; de todos modos, dijo que ya se hicieron gestiones ante el Jefe de Gabinete para que el tema sea incorporado al temario. "Soy muy optimista porque no solamente los tiempos dan todavía para incluirla (en el temario) y tratarla, sino también porque no hay hasta aquí ningún plazo vencido", sostuvo. "La tranquilidad reside en que éste es un proyecto ya votado en Senadores con amplio acompañamiento de la mayoría de los legisladores de la Región Centro y del norte del país, y tiene que ver con algo que no es ajeno a lo que el propio presidente de la Nación llevó adelante. Porque este programa tomó dimensión en la época de Néstor Kirchner, cuando Alberto Fernández era su Jefe de Gabinete", recordó.

Perotti relativizó, incluso, el no envío a extraordinarias, recordando que "en marzo ya comienza el período ordinario, y si por algún motivo no ingresara en enero o febrero, el primer día de marzo no me cabe duda de que cualquier legislador santafesino lo va a presentar. Todos trabajaron en esa dirección", destacó.

El gobernador aludió a la "supuesta disputa que plantean algunos" con el petróleo. "La Argentina – sostuvo – tiene petróleo y tiene que aprovecharlo; tiene gas y tiene que aprovecharlo. Pero los fósiles se agotan y tenemos que ir ganando espacios a través de los biocombustibles. El país tiene las dos posibilidades – insistió -. Hay que jugar con las dos; hay que aprovechar al máximo el gas y el petróleo que se tienen para poner nuestras economías en pleno funcionamiento, y hay que abrir esta puerta grande que la Argentina tiene de generación de un combustible mucho más sustentable".

Seguridad: ¿"en los medios"?

En sus primeras manifestaciones públicas después de su intervención quirúrgica, Perotti también envió un mensaje a la oposición, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Es allí donde esperan tratamiento varios proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, como los inherentes a la seguridad y a las fuerzas policiales. El gobernador adelantó que incluirá "nuevos temas" en extraordinarias, y confesó que espera "un buen trabajo" de la Legislatura para poder avanzar con las diferentes iniciativas. "Todos hablan de seguridad – chicaneó ; bueno, los proyectos están allí. Qué mejor que estar discutiéndolos en las cámaras y no teniendo expresiones en los medios. Hay tres proyectos que se trabajaron y se presentaron en diferentes espacios académicos y gremiales empresarios; se conformaron tres proyectos para consensuar el futuro de la seguridad pública y de la institución policial. Ojalá que la preocupación que todos tienen por levantar este piso de institucionalidad se exprese en el lugar que debe plantearse, y que es la Legislatura. Nuestra predisposición es plena", aseguró.

Asimismo, destacó el "diálogo casi semanal" que desde su gestión se entabla con los intendentes, y sugirió que ese mismo nivel de comunicación "tiene que tener su correlato" en el paramento. "Esperamos que la Legislatura acompañe estas necesidades de los santafesinos", planteó.

Pandemia

Consultado sobre el panorama que atraviesa la provincia en materia sanitaria, Perotti valoró la respuesta que ha dado el sistema de salud a "todos los santafesinos" que lo necesitaron "en los momentos más críticos". Recomendó "mantener los cuidados" para evitar nuevos contagios, y bregó porque el número de infectados vaya en descenso. "Deseamos que esos guarismos sigan en baja. En los últimos días eso se ha dado, pero tuvimos un diciembre malo, donde por hartazgo, cansancio, deseo o necesidad, dejamos de lado un montón de barreras y cuidados que todos teníamos que respetar. Ojalá que podamos retomar esos recaudos porque es lo que nos permitirá seguir desplegando la actividad productiva y tener el menor impacto posible en el sistema de salud", expresó.

El gobernador rescató que las primeras dosis que arribaron a Santa Fe hayan permitido ya inocular a "todo el personal crítico de la provincia", y dijo que "se harán los ajustes necesarios para que los otros grupos – el resto de personal de salud, seguridad, docentes, geriátricos… - también se puedan vacunar".