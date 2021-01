https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pese a no haber nada confirmado en cuanto a fecha de inicio de algún torneo, “trabajamos con la orientación de tener los equipos preparados para abril”, dijo Roberto Sambrano, Head Coach de los de Cabaña Leiva en diálogo con “La Guinda”.

Rugby La Salle comenzó con la pretemporada 2021 Pese a no haber nada confirmado en cuanto a fecha de inicio de algún torneo, "trabajamos con la orientación de tener los equipos preparados para abril", dijo Roberto Sambrano, Head Coach de los de Cabaña Leiva en diálogo con "La Guinda".

El pasado 18 de enero, marcó el arranque de pretemporada de varios equipos de la Unión Santafesina de Rugby. Todavía sin un “norte definido” en cuanto a qué se va a jugar O si se va a jugar algo), los elencos dieron inicio a los típicos trabajos físicos de todo comienzo de año.

Uno de los clubes que “puso primera”, fue La Salle. Los de Cabaña Leiva tienen como Head Coach a Roberto Sambrano, quien días atrás habló con el programa de radio “la Guinda”, que se emite los sábados a las 19 por FM Láser 92.5.

El staff técnico de La Salle, comandado por Roberto Sambrano, tercero desde la derecha. Foto: Manuel Fabatía

“En principio era una incóginita saber con cuántos jugadores nos íbamos a encontrar, porque el año pasado fue bastante complicado para todos, pero por suerte tuvimos una gran asistencia de más de 50 jugadores en el arranque de la pretemporada. Con lo cual nos sentimos bastante satisfechos, y esperemos seguir sumando porque todavía nos están faltando, por ejemplo, los que están de vacaciones. Pero el número nos pareció interesante, teniendo en cuenta que es una temporada que tiene muchos interrogantes”, aseguró en el comienzo de la charla.

Sambrano también comentó que entre octubre y noviembre hicieron una vuelta al club, para no perder el contacto con los jugadores. Ahí todavía con bastante rotación, porque se juntaban una vez a la semana en el club para hacer tareas de destrezas, tocatas, competencias internas. “Todo con la intención de mantener el fuego”.

El entrenador también habló acerca del grupo de jugadores que tiene a cargo. “El club tuvo todo un proceso de trabajo en las inferiores en los últimos años, porque habíamos tenido 2 o 3 camadas medias cortas. Por suerte eso ya pasó, y este año tenemos de Menores de 19 del año pasado que no jugaron, salvo algunos amistosos, 10 jugadores en el Plantel Superior, algo que le da un empuje de jugadores jóvenes al plantel que ya venía trabajando en 2019 y parte de 2020”.

“Además -agregó- como siempre la idea es no perder jugadores. Muchas veces ocurre que hay algunos que tienen problemas con horarios de cursado en la facultad. Pero es un año que les pasa eso. Para los jugadores mayores que pierdan un año, es muy contraproducente. Por eso a todos les pedimos que hagan el esfuerzo de hacer la pretemporada, para tener una buena base física y después en el año se mantienen en el plantel”.

Para poder motivar a los jugadores a que entrenen en un año que todavía no tiene nada definido, “primero nos planteamos nosotros como entrenadores orientar el trabajo. Luego tuvimos distintas reuniones con la secretaría técnica de la Unión Santafesina, en la cual se planteó el tema de no tener un calendario o fecha.Y ellos nos dijeron que. en principio, entre marzo y abril podríamos tener un torneo local que serviría de preparación para junio, donde empezaría el Torneo Regional del Litoral (TRL). O sea, la información que nos dieron es que el TRL en junio se hacía, pero que no se sabía bien con qué formato”, manifestó Sambrano.

En cuanto a las opciones que se vienen “barajando” para lo inmediato, el lasallano tiene una idea clara: “La tocata o rugby recreativo es bastante dificultoso ponerlo en práctica, y también convencer a los jugadores. Pero debemos aceptar que después de un año sin jugar, en los entrenamientos no podemos planificar mucho contacto al principio de la pretemporada. La preparación debemos hacerla igual, más allá de lo que ocurra en el año, por eso ya tenemos planeados varios amistosos”, concluyó.

Staff

El plantel lasallano es liderado por Roberto Sambrano (Head Coach), quien está acompañado por: Matías Novelli, Ernesto Rudi, Fernando Sarrichio, Federico Sbodio y Javier Núñez. El PF es Alejandro Beber y el Analista de video, Lucio Gigliotti.