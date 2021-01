https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 30.01.2021 - Última actualización - 12:37

12:35

Dijo que hay un plan de obras a 180 días: sumará lúmenes a las torres del 15 de Abril por exigencia de la TV, desaparecen los fosos y se agrandan las medidas del campo de juego. Además, va por la fachada nueva en López y Planes.

El presidente confirmó el anticipo de El Litoral Spahn tribunero: 100 "palos" para la bandeja y agranda el campo de juego Dijo que hay un plan de obras a 180 días: sumará lúmenes a las torres del 15 de Abril por exigencia de la TV, desaparecen los fosos y se agrandan las medidas del campo de juego. Además, va por la fachada nueva en López y Planes. Dijo que hay un plan de obras a 180 días: sumará lúmenes a las torres del 15 de Abril por exigencia de la TV, desaparecen los fosos y se agrandan las medidas del campo de juego. Además, va por la fachada nueva en López y Planes.

Entra el verde (dólar) y sale el colorado (ladrillo) para las obras. Unión comenzó a mover la famosa ruta de su demorado dinero ("nos deben casi tres millones de dólares") y el presidente Luis Spahn activó un paquete de medidas, como si estuviéramos en tiempo de elecciones en pocos días en tierras rojiblancas. Sin dudas, de la misma manera que hubo dureza en las críticas, son decisiones para que el hincha y el socio de Unión respire. En parte, se va aclarando el panorama, en la medida que aparezcan las obras: bandeja, luces, foso, fachada. Por ahora, el predio "debe" esperar.

Tal como lo había anticipado El Litoral, el presidente de Unión había pedido (personalmente) que la empresa de capitales cordobeses Astori recotizara y actualizara los materiales/mano de obra restante para cerrar la bandeja sur: en un primer corte, eran 90 millones de pesos. Como habrá plan de financiación y otras mejoras, el presupuesto que invertirá Unión será de 100 millones de pesos.

Entre lunes y martes, el presidente pondrá una de las firmas más importantes de su gestión en los últimos años: se revisará punto por punto, se hará efectivo al anticipo (casi siempre redondea un 20 /25 por ciento del costo final) y el resto de las cuotas cuando la obra en el 15 de Abril aparezca finalizada.

Hace algunos días, El Litoral aseguró: "En los últimos tiempos, Spahn se reúne con su subcomisión de obras más que con cualquier otro estamento del club". Ahora, todos saben el porqué: estaba madurando el nocaut por este paquete de medidas, "tribuneras y populares". El dato no es menor: el anuncio de la "Administración Spahn", pensando en el posible cara a cara de Spahn en la próxima asamblea, lo para al presidente con otro semblante de cara a los socios que irán para aprobar Memoria y Balance.

El paquete de anuncios, esta vez, no fueron a través de los canales oficiales de la institución sino por radio: AM 550 Radio Colonia, en el programa de Marcelo Benedetto "Cómo te va". Estas fueron las principales frases (top five) de Spahn en modo construcción:

- 1) "Tenemos la convicción de hacer la venta de Pocho en función de concretar obras y no de incorporar jugadores"

- 2) "Estamos con saldo positivo en el banco y estamos por arreglar con la empresa Astori, por una cifra cercana a los 100 millones de pesos, para la terminación de la tribuna sur, que es algo muy importante"

- 3) "Además tenemos otros planes de obra"

- 4) "El plan es de 180 días. Estamos sumando lúmenes a las torres también por exigencia de televisión"

-5) "Vamos de tapar los fosos para agrandar el campo de juego. Además de renovar la fachada"

En los últimos días, los ingresos de pagos internacionales (600.000 dólares de la MLS por el fichaje del colombiano Yeimar Pastor Gómez Andrade y 200.000 euros por el pasaje de Mariano Gómez al Atlético Madrid filial) que llegaron más rápido que los cheques refinanciados de San Lorenzo y Rosario Central en el torneo doméstico, le dieron al presidente rojiblanco el oxígeno necesario para empezar a cumplir con algunas de sus promesas electorales, que lo llevaron a ganar los últimos comicios con el 65 por ciento de aceptación de los socios del Club Atlético Unión.

Sin dudas, más allá de cumplir con un viejo reclamo interno de un parte importante de su propia CD en cuanto a las promesas mencionadas, este paquete de medidas "tribuneras" (bandeja, luces, fosos, campo de juego, fachada), lo posiciona políticamente al presidente rojiblanco de otra manera, de cara a los socios cuando se lleve a cabo en un par de semanas la próxima asamblea ordinaria para aprobar la Memoria y el Balance del último ejercicio, algo postergado en pandemia y que aplicaría desde el mismo momento que la Municipalidad de Santa Fe genere el decreto con el correspondiente protocolo sanitario en la ciudad de Garay.