Harry podría volver a Londres, pero sin Meghan ni Archie

Sábado 30.01.2021 - Última actualización - 16:50

16:48

En los próximos meses, la reina Isabel II cumple 95 años, que el duque de Edimburgo tendrá un siglo el 10 de junio y se homenajeará a Diana de Gales con la inauguración de una escultura en el Palacio de Kensington el día que hubiera cumplido seis décadas. La presencia del duque de Sussex se espera en las festividades

Teniendo en cuenta que en los próximos meses la reina Isabel II cumple 95 años -el cumpleaños es el 21 de abril pero lo celebrará en el tradicional desfile del Trooping the Colour el 12 junio-, que el duque de Edimburgo tendrá un siglo el 10 de junio y que se homenajeará a Diana de Gales con la inauguración de una escultura en el Palacio de Kensington el día que hubiera cumplido seis décadas, el 1 de julio, se da por hecho que el príncipe Harry viajará desde Estados Unidos a Londres para asistir a estos tres importantes momentos para la familia real británica.

Se ha dicho que podría aprovechar para renegociar un nuevo lugar dentro de su familia cuando está a punto de cumplirse un año de su salida junto a Meghan y Archie y su traslado a Estados Unidos. Ahora, de lo que se duda es de que Meghan y el niño viajen con él a Londres en su próxima visita. Daily Mail ha hablado con algunas personas del entorno de la pareja que creen que es posible que Meghan y Archie se queden en California en lugar de acompañar a Harry a Reino Unido. Las mismas fuentes insisten en que el gesto no debería entenderse como un desaire sino como una decisión "personal y práctica" por parte de los duques de Sussex. Entre otras cosas, porque la ausencia de Meghan evitaría un dolor de cabeza diplomático en Londres.

En cada una de sus apariciones, Meghan se convierte en inevitable centro de las miradas, incluso cuando ella no es la protagonista. Si ella no está, no eclipsará ni a la reina, ni a Felipe de Edimburgo -aunque él no quiere celebraciones por su 100 cumpleaños- ni a la fallecida Diana de Gales. Aparte de, lógicamente, a Kate Middleton y al príncipe Guillermo, con quienes no está demasiado claro cómo es la relación de los Sussex después de aquel último acto de Meghan y Harry como miembros de primera línea de la familia real británica el día de la Commonwealth en la Abadía de Westminster en el que los Cambridge y los Sussex apenas intercambiaron miradas. Las fuentes a las que acude el tabloide británico, puntualizan que Meghan y Harry todavía no han tomado una decisión definitiva sobre lo que hacer y que estaría condicionada, entre otras cosas, a la situación sanitaria derivada del coronavirus.

El próximo viaje de Harry a Londres será el primero desde el del mes de marzo de 2020. Si Archie, que cumplirá dos años el 6 de mayo, se queda en Estados Unidos como sucedió en esa ocasión, significará que no habrá visto a ninguno de sus familiares ingleses desde que tenía seis meses y Meghan y Harry se fueron con él a Canadá. En principio, para unas semanas de vacaciones que acabaron significando un cambio de vida radical para el hijo de Carlos de Inglaterra.

Se cree que Harry se quedará en Frogmore House, la base de los Sussex en Reino Unido; la casa donde dieron la bienvenida a Archie tras dejar Kensington y a la que se mudó brevemente la princesa Eugenia a punto de dar a luz a su primer hijo junto a Jack Brooksbank. Puede que este regreso de Harry sea la explicación de la breve estancia de la hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson a casa de los duques. Hasta que los rumores se conviertan en hechos y la Casa Real británica confirme que el príncipe Harry vuelve a Londres, con o sin Meghan y Archie, los duques continúan en Montecito impulsando su nueva fundación, Archewell, y participando de vez en cuando en encuentros virtuales y citas con carácter solidario mientras construyen su vida americana.