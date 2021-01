Corach: "Perotti no va a borrar con el codo lo que escribió con la mano"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El flamante integrante del gabinete promete un trabajo a fondo con intendentes. La necesidad de descentralizar el gobierno "sin nodos". Admite la deuda de la gestión sobre el tema seguridad.

Rafaelino, acompañó a Omar Perotti en la campaña a intendente en 1991 aunque después no se sumó en forma directa a su equipo de trabajo en la ciudad cabecera del departamento Castellanos. Desde ese entonces, Marcos Corach es uno de los hombres cercanos al actual gobernador y desde hace dos semanas ocupa el cargo de ministro de Gestión Pública. Era uno de los dirigentes rafaelinos que la política descontaba que iba a estar en el gabinete, sin embargo hasta julio permaneció en su ciudad en la jefatura de gabinete del intendente Luis Castellano. El 20 de julio pasó a integrar el equipo del saliente ministro Rubén Michlig quien ahora también lo acompaña en el día a día de la gestión.

Perotti planteó el tema autonomía y mandatos comunales junto a Corach y al ministro de Gobierno, Roberto Sukerman.

- ¿Fue una presentación para la tribuna o hay una decisión de ir a fondo con este tema?

- Definitivamente, ir a fondo. Esto que dice Perotti. "no voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano", es real. Fue tres veces intendente y en este gobierno entendemos la lógica de los intendentes y presidentes comunales. Lo que les pasa y lo que padecen cuando tienen que dar respuestas ante la ciudadanía. Hoy se les demandan a cada uno de ellos cuestiones donde no tienen competencias, pero si tienen incumbencias. Hay que darle herramientas para que puedan dar respuestas. Hay que facilitarles las cosas, la gestión. Que no tengan que venir a Santa Fe a peregrinar por los ministerios porque en definitiva porque esto redundará en la mejora de la gente que vive en cada ciudad, en cada pueblo. No es un cliché. Estoy convencido que vamos a fondo como estoy convencido que el gobernador entiende que no hay diferencias entre comunas y municipios -más allá de la cuestión cuantitativa- todos sus habitantes tienen las mismas necesidades; los intendentes y presidentes tienen las mismas exigencias; seguridad, salud, educación. La pandemia desnudó un montón de dificultades: intendentes esperando a que el gobernador tomara las decisiones o que el Poder Ejecutivo nacional las tome y ellos debían adecuarse. La autonomía ayudará en la gestión de todos ellos. Pongo, además, en valor el abrir un espacio de diálogo con ellos. En la reunión parecen todos de acuerdo con la decisión o la iniciativa del gobernador, después empiezan a aparecer los matices. También se valoró la decisión de extender los mandatos comunales a cuatro años, pero no por una cuestión electoral sino porque se terminan de sentar en el cargo y en menos de dos años tienen la campaña. Es un sinsentido.

- ¿Para muchos está el impedimento de la Constitución provincial para avanzar en esos temas?

- La mitad de la biblioteca te dice que podés avanzar por ley, la otra mitad te dice que no. Está la ley de municipios y comunas que seguramente habrá que tener en cuenta a la hora de la discusión. La decisión del gobierno es avanzar en todo lo que podamos. Es una decisión política. Cuando gobernadores del Frente Progresista fueron intendentes pedían la autonomìa; cuando fueron gobernadores nunca lo pusieron en discusión. Siempre había una cuestión: la reforma constitucional. Nosotros dijimos vamos a avanzar, lo haremos en las cosas donde no lesionemos la Constitución, la ley de municipios y comunas. Daremos la discusión legislativa...

- ¿Hablaron con intendentes y presidentes comunales y no con legisladores?

- Los intendentes son los verdaderos empoderados para poder discutir esto: los que padecen el problema en todo el tiempo, los que sufren las consecuencias de no tener los recursos o la competencia para atender determinados requerimientos. Es con ellos que vamos a discutir. En definitiva, los legisladores tienen sus territorios y si los intendentes entienden que esto es lo mejor para poder administrar sus ciudades también deberán ejercer la presión. Nos tildan de falta de diálogo y esta presentación es una clara muestra de que dialogamos. Quizás se molestan porque dialogamos menos con ellos. En la reunión del miércoles no le tiramos un proyecto a intendentes y presidentes comunales para que lo revisen. Lo vamos a hacer juntos. Van a llevar adelante el proceso con nosotros, por más que sea una iniciativa del gobernador Perotti.

-¿Este gobernador está dispuesto a ceder parte del poder? La autonomía es ceder poder y recursos económicos, entre otras cosas...

- Perotti está dispuesto porque está convencido que es una de las herramientas. Estamos articulando y dialogando con intendentes y presidentes comunales. Más que poder es ceder competencias a los intendentes y presidentes comunales.

- Esperamos que la decisión no recaiga en el contribuyente con mayor carga fiscal

- No. No va a ocurrir en que cobre la provincia y el municipio por el mismo concepto. Esta discusión nunca prosperó pero en algún momento apareció el reclamo de traspaso de la policía. Quizás vuelve a aparecer y habrá que dar la discusión. Se deben ceder competencias para que cada habitante de cada ciudad y pueblo, cada intendentes y cada presidente comunal tenga herramientas para dar respuestas. La experiencia del gobernador, mi experiencia lo indica: el primer lugar de reclamo es el municipio. El gobernador y el ministro quedan lejos para los ciudadanos.

- Se reanuda la actividad legislativa, ¿el proyecto autonomía formará parte del menú de Extraordinarias?

- Es un proyecto colectivo que la gestión va a trabajar con intendentes y presidentes comunales. Vamos a meter toda la velocidad y la impronta para poder hacer que se discuta lo antes posible. Creemos en la descentralización, es clave. Descentralización efectiva, no en cinco nodos. Esto no significa duplicar impuestos ni la creación de estructuras. Confiamos en que intendentes y presidentes comunales son lo suficientemente idóneos para poder resolver esto con los recursos y la delegación de competencia que la autonomía pretende. La iniciativa va a tener el alcance que ellos mismos dispongan.

- Usted dijo que son el límite entre el delito y la política y marca fuertes diferencias con un sector justicialista del Senado

- Cuando decimos eso, no planteamos una interna del peronismo. Clavamos el arado y decimos que es una cuestión contra la mafia, el delito, el crimen organizado. Los que quieren hacernos creer que esta es una interna contra un sector del peronismo por lo ocurrido en el Senado tienen una lectura equivocada. Este mandato nos da el gobernador y que tomo personalmente y todos los funcionarios de este gobierno lo tienen. Si quieren leer interna del PJ es lectura errada. No es nuestro objetivo. Perotti fue contundente y no lo dijo ahora, lo señaló en 2019. Es un mandato grabado a fuego.

- Uno de los temas planteados por Perotti fue la seguridad y en el primer año los resultados no aparecen. ¿Cree que están en camino a solucionarlo?

- El gobernador y el ministro Sain están haciendo todos los esfuerzos en términos de inversión en equipamiento, planificación pero debemos tener en cuenta que estamos pagando las consecuencias de muchos años de connivencia entre la política y el delito. Esto termina siendo lo más grave. La situación actual es producto de muchos años de mirar para otro lado en cosas muy profundas como narcotráfico, narcomenudeo, juego clandestino. Esto que pasó a fines del 2020 y que se descubrió no es de ahora, lleva años. Este monstruos que se termina desarticulando lleva muchos años de crecimiento.

- ¿Pero en toda la provincia?

- Expandido en toda la provincia. No hay manera de que haya pasado sin connivencia. Estamos pagando las consecuencias de eso. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para mejorar los indicadores. El gobernador no es necio, entiende que una de las principales problemáticas de la provincia es claramente la seguridad.

Extraordinarias

Corach revela que está casi definido el temario de temas que habilitará el Ejecutivo para Extraordinarias de las cámaras legislativas y que será enviado en la primera semana de febrero. Las cámaras tienen pendiente las futuras leyes de conectividad y de seguridad. Sumarán, entre otros temas, un cambio en la figura jurídica de la EPE y el ministro aclara "no es para privatizar". También el régimen de fomento para la generación de energía renovable para integrar a la red pública y la habilitación para un proyecto de Leandro Busatto y Ricardo Olivera para extender la expropiación temporal de la ex planta de Naranpol para la explotación por parte de la cooperativa de trabajadores.

Cine y fútbol

El ministerio de Gestión Pública tiene adelantados los protocolos para la habilitación de salas de cine y de la presencia limitada de público en algunas ligas de fútbol de la provincia. Los temas fueron consensuados con las cadenas de exhibición y con la secretaría de Deportes. No obstante, antes de dar a conocer los respectivos decretos, en el gobierno se optó por esperar el DNU publicado ayer en el Boletín Oficial.

En octubre último un fallo de la Corte Suprema despeja toda. Nos dice: o miramos para otro lado, o nos hacemos cargo plenamente como provincia de remover los obstáculos de las legislaciones que generan valladar, como dicen los juristas, un muro, un freno, al avance de la autonomía en la provincia". Marcos Corach

Fortalecer la autonomía es fortalecer los procesos democráticos y fortalecer el federalismo, federalismo que reclamamos como provincia y que tenemos que ser coherentes en ejercitarlo plenamente hacia adentro". Marcos Corach