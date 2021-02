https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 01.02.2021 - Última actualización - 18:53

18:48

La organización se hizo presente en la llegada del ministro Trotta a Santa Fe y piden por favor recibir una respuesta clara. Quieren la vuelta y la presencialidad al 100%.

No reciben respuestas Padres Organizados de la Provincia de Santa Fe piden la vuelta a clases presenciales La organización se hizo presente en la llegada del ministro Trotta a Santa Fe y piden por favor recibir una respuesta clara. Quieren la vuelta y la presencialidad al 100%. La organización se hizo presente en la llegada del ministro Trotta a Santa Fe y piden por favor recibir una respuesta clara. Quieren la vuelta y la presencialidad al 100%.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta estuvo en Santa Fe reunido con el gobernador, Omar Perotti y su par provincial, Adriana Cantero. Allí, se hicieron presentes representantes de Padres Organizados de la Provincia de Santa Fe.



Adelina Pizzarulli, una de ellos le dijo a El Litoral que estaban en busca de que el ministro les haga de puente entre el gobernador y la ministra de educación, Adriana Cantero ya que hace tiempo estaban presentando cartas y no conseguían respuestas.



“Las cartas son para dialogar y saber el plan concreto de vueltas a las aulas” afirmó Adelina.







También, estuvo presente como representante de Padres Organizados, el ex concejal santafesino y militante del PRO, Mariano Cejas. Él mismo fue quien aclaró que los profesores y maestros tampoco tienen en claro lo que va a pasar. “Nos dicen que no tienen indicaciones claras, nos hablan de problemas en las escuelas” manifestó, pero sin embargo, Mariano sigue teniendo expectativas: “si trabajan fuertemente, creemos que es posible que el ciclo 2021 sea de con clases presenciales, con protocolos y los cuidados necesarios. Hace mucha voluntad y decisión política para sostener en hechos lo que dicen”



Además, Adelina Pizzarulli le bajó el pulgar a la bimodalidad, es decir, al formato en discusión de una semana de clases presenciales y 15 días de clases virtuales. Hay dos puntos claves por los que “Padres Organizados” no está conforme con esta idea. “Primero porque la ministra misma fue quien dijo que no está garantizada la conectividad en toda la provincia, esto seguiría generando desigualdad y dejando afuera a chicos del sistema educativo. Y en segundo lugar, porque genera más problemas que soluciones, es un doble trabajo para padres y maestros, los chicos siguen sin tener una rutina y en muchos lugares, como en el departamento Las Colonias (representado por Adelina) no vemos el sentido de que los chicos puedan hacer todo menos ir a la escuela, si el grupo social es el mismo”.



​Por último, Mariano Cejas afirmó que lo fundamental es “un plan integral que pueda garantizar de manera sostenible este retorno” y cerró diciendo que “hay experiencias en el mundo y opiniones de organismos/especialistas que indican que se puede retornar”.