Republicanos de la era Bush abandonan el partido por considerarlo "un culto a Trump"

Decenas de republicanos en la administración del ex presidente George W. Bush están abandonando el partido, consternados por el hecho de que muchos republicanos electos no repudiaron a Donald Trump después de que sus falsas afirmaciones de fraude electoral provocaron un asalto mortal al Capitolio de Estados Unidos el mes pasado.

Estos funcionarios, algunos que se desempeñaron en los escalones más altos de la administración Bush, dijeron que esperaban que una derrota de Trump llevaría a los líderes del partido a dejar al expresidente y denunciar sus afirmaciones infundadas de que las elecciones presidenciales de noviembre fueron robadas. Pero dado que la mayoría de los legisladores republicanos se adhieren a Trump, estos funcionarios dicen que ya no reconocen al partido al que servían. Algunos han terminado su membresía, otros están dejando que caduque, mientras que algunos se registraron recientemente como independientes, según una docena de ex funcionarios de Bush que hablaron con Reuters. “El Partido Republicano como lo conocía ya no existe. Yo lo llamaría el culto a Trump ”, dijo Jimmy Gurulé, quien fue subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera en la administración Bush. Kristopher Purcell, quien trabajó en la oficina de comunicaciones de la Casa Blanca de Bush durante seis años, dijo que aproximadamente entre 60 y 70 ex funcionarios de Bush han decidido abandonar el partido o están cortando lazos con él, a partir de las conversaciones que ha mantenido. “El número crece cada día”, dijo Purcell. Tenés que leer Trump hará campaña este sábado por dos senadores republicanos en Georgia Su deserción del Partido Republicano después de una vida de servicio para muchos es otra clara señal de cómo un creciente conflicto intrapartidista sobre Trump y su legado lo está fracturando. El partido está actualmente atrapado entre republicanos moderados descontentos e independientes disgustados por el control que Trump todavía tiene sobre los funcionarios electos y la base fervientemente leal de Trump. Sin el apoyo entusiasta de ambos grupos, el partido luchará por ganar las elecciones nacionales, según encuestas, funcionarios republicanos y estrategas. El Comité Nacional Republicano remitió a Reuters a una reciente entrevista que su presidenta, Ronna McDaniel, concedió al canal Fox Business. “Estamos teniendo una pequeña pelea ahora mismo. Pero vamos a unirnos. Tenemos que hacerlo ”, dijo McDaniel, prediciendo que el partido se unirá contra la agenda del presidente demócrata Joe Biden. Un representante del ex presidente Bush no respondió a una solicitud de comentarios. Durante la presidencia de Trump, Bush dejó en claro que se había "retirado de la política". "Apelante" Más de la mitad de los republicanos en el Congreso, ocho senadores y 139 representantes de la Cámara de Representantes, votaron a favor de bloquear la certificación de la elección apenas unas horas después del asedio al Capitolio. La mayoría de los senadores republicanos también han indicado que no apoyarían el juicio político a Trump, por lo que es casi seguro que el expresidente no será condenado en su juicio en el Senado. Trump fue acusado el 13 de enero por la Cámara de Representantes liderada por los demócratas por "incitación a la insurrección", el único presidente que fue acusado dos veces. La falta de voluntad de los líderes del partido para repudiar a Trump fue la gota que colmó el vaso para algunos exfuncionarios republicanos. "Si sigue siendo el partido de Trump, muchos de nosotros no vamos a regresar", dijo a Reuters Rosario Marín, ex Tesorera de Estados Unidos bajo Bush. "A menos que el Senado lo condene y se deshaga del cáncer de Trump, muchos de nosotros no volveremos a votar por los líderes republicanos". Dos exfuncionarios de Bush que hablaron con Reuters dijeron que creen que es importante permanecer en el partido para deshacerse de la influencia de Trump. Una de ellas, Suzy DeFrancis, una veterana del Partido Republicano que sirvió en administraciones incluidas las de los ex presidentes Richard Nixon y George W. Bush, dijo que votó por Biden en noviembre, pero que dividir el partido ahora solo beneficiará a los demócratas. “Entiendo totalmente por qué la gente está frustrada y quiere irse de la fiesta. He tenido esa sensación durante 4 años ”, dijo DeFrancis. Pero dijo que es fundamental que el partido se una en torno a principios republicanos como el gobierno limitado, la responsabilidad personal, la libre empresa y una defensa nacional sólida. Sin embargo, Purcell dijo que muchos sintieron que no tenían otra opción. Se refirió a Marjorie Taylor Greene, una congresista republicana de primer año de Georgia que promueve la teoría de la conspiración QAnon, que afirma falsamente que los principales demócratas pertenecen a una camarilla gobernante secreta de pedófilos adoradores de Satanás. Otra Representante recién elegida, Lauren Boebert de Colorado, también ha hecho declaraciones de apoyo sobre QAnon. “Tenemos miembros del Congreso de QAnon. Es espantoso ”, dijo Purcell. Con información de Reuters