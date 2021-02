No se concesionará el puerto de contenedores en Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El gobierno de Lifschitz había comprometido una inversión para hacerlo posible. La Casa Gris da marcha atrás con la licitación. Las marítimas pasan por el puerto local, pero nada le queda a la ciudad.

La oportunidad pasa por el puerto santafesino. Pero no está disponible para la economía local. Crédito: Archivo El Litoral

La provincia de Santa Fe resolvió no hacer la inversión comprometida durante la gestión de Miguel Lifschitz, en el marco de la licitación para reactivar el muelle de contenedores en el puerto de la capital provincial.

La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana y el secretario de Empresas y Servicios Públicos, Carlos Maina, mantuvieron días atrás un encuentro con las Mesa de Entidades Productivas, en la que anunciaron el cambio de rumbo.

La reactivación de la denominada Terminal de Contenedores y Cargas Generales (TCCG) fue licitada en 2019. Mundo Construcciones fue el único oferente; el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, autoridad de aplicación del proceso -hoy presidido por Carlos Arese- no terminó de cerrar la decisión que dejó abierta Sebastián Simez.

"En una reunión de la Mesa de Entidades Productivas, con la ministra Frana, pedimos una definición; nos comunicaron que la provincia le baja el pulgar al proceso", dijo a El Litoral Ignacio Mántaras, titular de la Sociedad Rural de Santa Fe, que a su vez integra el directorio del ente portuario en su condición de secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe).

Mántaras recordó que hubo un solo oferente (Mundo Construcciones). "Soy partidario del principio de continuidad de los actos de gobierno", sugirió Mántaras cuando se le preguntó sobre el cambio de rumbo de la estrategia oficial, de Lifschitz a Omar Perotti.

"La provincia nos avisó que no va a destinar el fondo comprometido para la terminal de contenedores. Nos obliga al ente a dar marcha atrás con la licitación", señaló Mántaras. Dijo que "hubo predisposición del Ente Administrador y del oferente para hacer operativa al menos una parte del proyecto", pero que la provincia dejó en claro su decisión de "no avanzar en ese sentido". "Sugiere un nuevo esquema" del cual "no conocemos los detalles".

Las operadoras marítimas entre Asunción y Montevideo hacen cambio de remolcador dos veces al mes, en el puerto santafesino. Es decir que los contenedores pasan pero la economía local no puede acceder al servicio.

Se perdió

El Puerto de Santa Fe compró un scanner de bulto para el proyecto. También llegó a contar con un scanner de aduana para los camiones; se trata de un dispositivo montado sobre otro camión, que permite deplegar un arco y revisar las cargas en contenedores cerrarlos, sin tener que abrirlos. Pero el Ente Administrador nacional del organismo ya se llevó el dispositivo, por la falta de actividad en los muelles de la capital provincial.

U$ S 2 millones

La inversión comprometida por la provincia para el proceso de licitación de la Terminal de Contenedores de Cargas Generales eran unos 2 millones de dólares a cambio oficial a valores de 2019, cuando se abrieron los sobres del único oferente.

El destino de los fondos era una mejora en los muelles para amarre y en "la pista", es decir el piso de la terminal de contenedores, que según los estudios debía soportar más de mil contenedores/mes para ser sustentable en términos comerciales.

El Ente Administrador llegó a avanzar con las "barreras de seguridad" para resguardo de la estructura del muelle (evita el choque de las embarcaciones), que eran parte de la inversión requerida.

Gracias a ello, incluso, las operadoras marítimas entre Asunción y Montevideo hacen cambio de remolcador dos veces al mes, en el puerto santafesino. Es decir que los contenedores y las marítimas pasan por el puerto de Santa Fe, pero la economía local no puede acceder al servicio.

El inversor, por su parte, tenía que traer una grúa nueva. Mundo Construcciones se asoció para el emprendimiento con MB Logística, de un ex gerente de operaciones del puerto de Rosario, que desarrolló su propia empresa y trabaja en San Nicolás y Campana. MC tenía hecho el estudio del flujo de fondos y un plan de negocios; hacía la inversión y su socio minoritario aportaba el know how.