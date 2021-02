Shakira y Piqué celebran hoy sus cumpleaños

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 02.02.2021 - Última actualización - 14:05

13:56

Una de las parejas más sólidas cumple el mismo día: este martes y así fue el festejo de los fans en las redes.

Un día como este martes 2 de febrero, nacían en años muy diferentes Shakira y Gerard Piqué. La diva colombiana, convertida hoy en una de las artistas latinas más influyentes, respetadas y destacadas de la industria musical tuvo sus inicios en su país natal hasta ascender poco y poco y toparse con el amor en 2010 durante el rodaje del video musical que acompañaría el Mundial de Fútbol y que la unió al jugador del Barcelona FC.

Además de estar más enamorados que nunca, Shakira y Piqué tienen dobles motivos para celebrar hoy y con ellos, los seguidores de la cantante, bailarina, productora y empresaria. Desde muy temprano este martes los usuarios de redes sociales y fans de la colombiana tomaron las plataformas como Twitter para hacerle llegar sus saludos de felicidades.

¡Feliz cumpleaños a mi reinota! Una de las artistas que más admiro por su talento, belleza, inteligencia, altruismo, humildad y sencillez. Gracias por existir, t'estimo @shakira ✨❤️ pic.twitter.com/nS8umLfR7J — ivy (@lucy_gmps) February 2, 2021

¡Es el cumpleaños de @shakira! ✨ Por eso es tendencia en 9 países incluidos Portugal 🇵🇹 Reino Unido 🇬🇧 España 🇪🇸 Chile 🇨🇱 Perú 🇵🇪 Argentina 🇦🇷 Guatemala 🇬🇹 Venezuela 🇻🇪 y Francia 🇫🇷. — #HappyBirthdayShakira es tendencia en México 🇲🇽 Colombia 🇨🇴 e India 🇮🇳. pic.twitter.com/zN8EMeX4tD — WWSHAK (@WWSHAK) February 2, 2021

Hoy la latina más influyente, exitosa y talentosa de todos los tiempos cumple 44 años. Happy Birthday Shakira 🖤 pic.twitter.com/MauE2799nN — Yehocef ■ Happy Birthday Shakira (@ReadyForShak) February 2, 2021

La historia de amor entre el español y Shakira ocupó las principales tapas de diarios durante los últimos 10 años en los cuales formaron una de las parejas más sólidas del entretenimiento. Si bien nunca pasaron por el altar, la misma cantante dejó claro que no es por falta de iniciativa de su marido, sino todo lo contrario: ella solo quiere ser la “eterna novia” de Piqué.

La razón por la que no han dado el paso al altar es sencillamente porque Shakira no ha querido. Así lo dio a conocer ella misma en una entrevista pasada: “No estamos casados. La verdad es que el matrimonio me asusta. No quiero que él me vea como ‘la esposa’, dijo la diva colombiana en una charla con Bill Whitaker hace poco tiempo.

De esa manera la cantante de éxitos como “Hips don’t lie” dejó claro que todo se trata de una percepción del estatus que tiene ante su marido y cómo la ve él pues si eso cambia, Shakira teme que el romance se vea disminuido. “Realmente él me ve como… ‘his girlfriend’ (su novia). Es como amante, suena un poco a una fruta prohibida”, dijo ella frente a las cámaras mientras Piqué reía a su lado.