"Fatura" Broun, Gimnasia y Central: la novela del mercado de pases

Martes 02.02.2021

"Gimnasia le cambió los números a Central", afirmó el representante del ex arquero de Colón.

"Gimnasia le cambió los números a Central", afirmó el representante del ex arquero de Colón.

El representante del arquero Jorge Broun, Roberto Sanjuan, se quejó porque Gimnasia y Esgrima de La Plata le "cambió los números" a Rosario Central en la negociación por el futbolista y "ahora pide 250.000 dólares".



"Gimnasia nos cambió los números y a Central, que le costaba conseguir el dinero en principio, se le complicó aún más. Antes pedían 130 mil dólares y ahora quieren 250 mil, una locura", apuntó el empresario en la previa a una reunión con los directivos rosarinos. "El presidente no nos atiende el teléfono y no da la cara. No sé con quién hablar en Gimnasia para definir la salida del futbolista", acusó Sanjuan.

Rosario Central se inclinó por Broun en la carrera por ocupar el arco "canalla" y en la que estuvo el ecuatoriano Alexander Domínguez (Vélez) en carpeta. De hecho, Gimnasia incorporó en los últimos días a Rodrigo Rey, con pasado en Godoy Cruz, para sustituir a "Fatura" Broun, aunque la realidad parece haber cambiado.



​"Central buscará la manera de acercarse al número pero le cuesta. Y si no, Jorge se quedará hasta junio en Gimnasia. Ya habló con el entrenador y se quedará a pelearla. Ojalá que no sea así y que se haga la transferencia", concluyó.

El conjunto rosarino, dirigido por Cristian "Kily" González, continúa con su puesta a punto en Arroyo Seco, con la incorporación del delantero Marco Ruben.