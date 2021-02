Industriales santafesinos y la infraestructura del gas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 03.02.2021 - Última actualización - 12:03

12:01

La senadora nacional por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun compartió una reunión con cámaras fabriles (entre ellas Fisfe) y el ministro de Energía de la Nación, Darío Martínez.

La senadora nacional por de Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun y el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, se reunieron con representantes de las cámaras que nuclean a las pymes del sector metalúrgico, que proveen de máquinas y equipos al sector hidrocarburífero.

Durante el encuentro, a instancias de la legisladora, se repasaron diversos temas relacionados a la actualidad de la actividad industrial a nivel nacional y de la provincia de Santa Fe, como la situación que atraviesa el sector fabricante de válvulas para la industria hidrocarburífera.

Además, el secretario y la senadora intercambiaron visiones sobre el estado del proyecto para aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos que podría tratarse este año en el Congreso Nacional, como así también la situación del régimen especial de electro intensivos.

Martínez remarcó su compromiso "con la industria pyme local, regional y nacional, lo que quedó evidenciada ayer con el lanzamiento de la Mesa de Trabajo en el marco del Plan Gas.Ar".

"Hemos sido muy bien recibidos por el secretario Martínez. Esperamos poder constituir una mesa de ida y vuelta en beneficio de la industria y para poder fortalecer a mi provincia", expresó la senadora del Frente de Todos una vez terminada la reunión, que se realizó en la Secretaría de Energía junto a la Cámara de Industria Metalúrgica de la República Argentina, la Cámara de Industriales.

Fundidores de la República Argentina, la Cámara de Fabricantes de Máquinas y Equipos para la Industria y de la Federación Industrial de Santa Fe.

"Se planteó la idea para el establecimiento de un programa oficial de financiamiento del desarrollo de la cadena de valor para la provisión nacional de válvulas para petróleo y gas", destacó Sacnun.

Del encuentro también participó la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla Oporto. Por parte de las cámaras industriales participaron Luis Manini (vicepresidente de ADIMRA); Carlos Capisano y Pablo Gaspari (CIFRA); Marcos Montefiore y Pablo Rufino (CAFMEI); Víctor Sarmiento, presidente de FISFE; y Matías Fernández, coordinador de la Comisión de Energía de ADIMRA.

Presencialidad Controlada

En otro orden, la senadora Sacnun dijo que "el Estado trabaja para garantizar una presencialidad controlada que no comprometa el sistema de salud" en las escuelas.

Lo sostuvo luego de participar vía zoom de la reunión que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, mantuvo en Santa Fe con el gobernador, Omar Perotti y la ministra de Educación, Adriana Cantero, entre otros funcionarios.

Sacnun dijo que se avanzó sobre el regreso a la presencialidad en las escuelas con "todos los recaudos necesarios que nos permitan continuar sosteniendo el sistema de salud", y recordó que "en nuestra provincia y el país se ha hecho un esfuerzo enorme para poder garantizar que no estallara el sistema sanitario".

Reiteró que "no es que en el 2020 no ha habido clases" y remarcó que "ha habido un enorme esfuerzo manteniendo el sistema educativo de manera no presencial".

Destacó la actual "recuperación de la inversión en educación" y comparó: "cayó el 33% durante el anterior gobierno" en el orden nacional.