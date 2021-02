https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 04.02.2021

6:31

"hay que poner la macroeconomía en orden" expresó Guzmán dijo que es "el momento de que el salario real se empiece a recuperar"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró este miércoles que "hay indicios positivos" y una "recuperación de características heterogéneas" que día a día se hace "más sólida", mientras consideró que es "el momento de que el salario real se empiece a recuperar".



"Hay indicios positivos", subrayó el funcionario nacional, mientras anticipó que la caída del producto "será menor de la que se había anticipado" .

"La estabilidad cambiaria es necesaria para que la economía argentina se pueda desempeñar bien", señaló el funcionario, quien remarcó que se trata de algo "fundamental" para la Argentina.

En declaraciones al canal C5N, afirmó: "Buscamos dar claridad respecto de cuál es la pauta que seguirá el tipo de cambio oficial".

El ministro sostuvo que "la actividad económica ya lleva casi cinco meses consecutivos con una recuperación de características heterogéneas, que día a día se va haciendo más sólida".

El funcionario insistió en la necesidad de que ello comience a impactar en la "capacidad de compra del salario".

"Es el momento de que el salario real se empiece a recuperar", enfatizó y analizó que para resolver la inflación, hay que "poner la macroeconomía en orden".

"La perspectiva es de una recuperación de la jubilación en un contexto en el que se recupera la recaudación y los salarios", puntualizó y manifestó que se buscará que "vayan recuperando lo que perdieron en el Gobierno anterior".

Guzmán aclaró que no todas las paritarias van a ser "iguales" y resaltó que las negociaciones no se atarán "a un acuerdo en particular". "El principio es buscar reducir la inflación y la recuperación del salario real", indicó.

Además, consideró que la aceleración de la inflación en la última parte del año pasado fue impulsada por "factores estacionales" y confió en que se va a poder alcanzar la meta del 29 por ciento para este año, dado que es "factible".



Evaluó que "para llegar a esa meta, hay que cumplir con los planes macroeconómicos" y destacó que el Presupuesto es el "corazón del programa macroeconómico".



Al ser consultado sobre el crecimiento de la pobreza, explicó que "hay que ir resolviéndolo con generación de trabajo y condiciones de inclusión".



"No se resuelve de un día para el otro. Es un camino", apuntó el funcionario, mientras aseguró que el Presupuesto 2021 "tiene en cuenta que la pandemia continúa".

Sobre las negociaciones con el FMI



La Argentina trabaja "de una forma constructiva para llegar a un acuerdo" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo "importante es hacerlo bien", resaltó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Queremos ser parte del mundo, pero bien integrados", dijo y ratificó que mayo sería una fecha "aceptable" para cerrar el acuerdo.

