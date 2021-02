Apoyos en el Senado para la obligación de declarar bienes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El debate que impulsan el gobierno provincial por una parte, y tres bloques opositores en la Cámara de Diputados por otra, ya se intentó llevar adelante desde el Senado. Hubo proyectos de distintos colores partidarios y hay senadores que cada año o al comenzar sus mandatos declaran sus bienes.

Los jefes de todos los bloques de la Cámara de Senadores apoyaron la idea de obligar a los legisladores, además de los integrantes del Poder Ejecutivo y del Judicial, a presentar sus declaraciones juradas de bienes.

En la Cámara de Diputados, integrantes de tres bancadas opositoras firmaron un proyecto de ley que crea esa obligación para los legisladores y los magistrados judiciales, luego de que el gobierno santafesino anunciara su intención de enviar un mensaje en la misma dirección. Habrá que ver si el debate se puede dar en las sesiones extraordinarias o se deberá esperar al 1ro de mayo.

El tema no es nuevo en el recinto de las 19 bancas pero esta vez parece haber otras condiciones para que se apruebe una ley que, además le dé el debido carácter público a esas declaraciones juradas y una oportuna accesibilidad.

Posiciones

Tanto el presidente del bloque Juan Domingo Perón, Armando Traferri (PJ- JDP-San Lorenzo), como Alcides Calvo de la bancada Lealtad (PJ-L-Castellanos) mostraron su total acuerdo con que haya avances en el tema.

Calvo destacó que el gobierno enviará un mensaje a la Legislatura al respecto (no descartó más iniciativas oficiales durante el período de sesiones extraordinarias) y explicó que aún no ha conversado del tema de las declaraciones juradas con sus compañeros de bancada pero que, en lo personal, siempre la presenta aunque no sea una obligación. "Que lo regule una ley es una decisión acertada: es la manera de transparentar las acciones de la política y de los dirigentes que ocupan cargos".

En el mismo sentido se expresó el jefe del interbloque de los senadores radicales Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), quien además dejó constancia que, por decisión propia, presenta su declaración jurada de bienes ante la Escribanía de Gobierno cada vez que asume un nuevo mandato para ocupar una banca. Habló de proyectos del Frente Progresista que no prosperaron y adelantó que la bancada prepara su propio proyecto.

Por otra parte, Hugo Rasetto, desde el bloque de dos integrantes UCR-Unión Santafesina, coincidió con los demás consultados.

"Los famosos fideicomisos"

Traferri encabeza al sector del Nuevo Espacio Santafesino (NES) y aclaró que del tema no se había conversado aún en la bancada, pero brindó su posición personal "totalmente de acuerdo con cualquier medida a favor de la transparencia".

Dijo que le parece importante que los tres Poderes sean alcanzados por prácticas de mayor calidad institucional, y de paso comentó seguramente con algún destinatario entre ceja y ceja: "lo mismo deberíamos hacer con los famosos fideicomisos que, en algunos casos, se usan para esconder el origen de los fondos".

Antes, expresó que no conoce aún el proyecto de ley que presentará el Poder Ejecutivo pero destacó que hay una fuerte voluntad para avanzar con una norma a favor de la transparencia.

Desde la década del '90

En el justicialismo, un vocero de prensa de la bancada Juan Domingo Perón con años en esa labor, recordó ante una consulta de El Litoral que hubo como mínimo dos senadores de ese sector que presentaron proyectos de ley para establecer la obligación, a los diputados y los senadores provinciales, de presentar una declaración jurada de bienes

A principios de los '90, Alberto Monti, ex senador peronista por Iriondo, buscó legislar esa cuestión. Y lo mismo hizo Hugo Fermani su compañero partidario, en 2000, como representante por el departamento San Jerónimo, mediante otra iniciativa que tomó –otra vez sin éxito- el texto que había propuesto Monti.

Otro proyecto

Michlig, en tanto, adelantó que entre los senadores radicales se trabaja en un proyecto propio, elogió el texto que han impulsado los diputados de la oposición y subrayó: "estamos totalmente de acuerdo que todos debamos presentar por ley la declaración jurada, para que se nos pueda investigar y quede establecido qué bienes tenemos los legisladores y los funcionarios que ocupamos cargos públicos".

Tras indicar que por convicción (por ahora no hay obligación) presenta su declaración jurada y recordó que hubo iniciativas similares, años atrás, tanto del ex vicegobernador Carlos Fascendini –hoy presidente de la UCR santafesina- así como del ex representante por La Capital Hugo Marcucci.

Subrayó que en el socialismo, el ex senador Miguel Ángel Cappiello procuró que se avance con una iniciativa similar, que finalmente no prosperó.