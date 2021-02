Preocupación por robos en Estación Matilde

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En los últimos días la delincuencia golpeó en una feria ganadera y en el cementerio.

Una serie de hechos delictivos ha quebrado la calma que siempre caracterizó a Estación Matilde, apacible localidad del departamento Las Colonias, que se ubica a 45 kilómetros de la capital provincial.

En estos últimos días los "amigos de lo ajeno" han perpetrado una serie de golpes –sobre todo en la zona rural- lo que despertó lógica preocupación entre sus habitantes.

Feria arrasada

Uno de los casos más graves ocurrió la semana pasada en la feria ganadera emplazada en el cruce del camino comunal y la ruta 36 S ( a 2 km de Matilde), la que resultó prácticamente "vaciada".

"Es evidente que la delincuencia nos ha puesto en la mira. Lo que pasó en la feria fue muy serio, y lo que es peor es que no es la primera vez. Es el 5to. robo que sufren.

En este último hecho se llevaron todo. Motoguadañas; grupo electrógeno; bomba centrífuga; herramientas, en fin… todos los elementos que utilizan para su trabajo", precisó Diego Fournell, presidente comunal de Matilde, en diálogo con El Litoral.

"Para colmo de males el tendido eléctrico no llega hasta la feria. Por eso es que no cuenta con alarma ni una iluminación adecuada. De noche es tremenda la oscuridad. Y eso favorece a los maleantes", agregó.

"Es por eso que ahora voy a iniciar gestiones en Vialidad y ante el Ministerio de Seguridad, para que nos den una solución al respecto".

En el cementerio

A su vez este fin de semana se produjo un cuantioso robo en el cementerio de Matilde.

Allí autores anónimos arrasaron con gran cantidad de placas de bronce y floreros del mismo material, los que estaban en la galería de nichos más antiguos del lugar.

Un solo policía

En otra parte el jefe comunal señaló que "Matilde tiene escaso recurso en materia policial, y eso constituye también un verdadero problema. Hay un solo policía para atender los reclamos de toda la población. (el lugar cuenta con mil habitantes aproximadamente)"

Por ejemplo el domingo para tomar nota de la denuncia, el policía se tuvo que ir hasta San Carlos Sud.

"Yo no lo puedo culpar al agente. Todo lo contrario. Lo que digo es que un efectivo solo no alcanza. El hombre no puede recorrer el pueblo, tomar las denuncias, perseguir ladrones. También tiene que descansar, comer, dormir. Es obvio que acá hay que reforzar el tema de seguridad", cerró.