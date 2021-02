https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A través del mercado regulado Turismo cannábico: Uruguay estudia la posibilidad de vender marihuana a viajeros

La Junta Nacional de Drogas (JND) y el Ministerio de Turismo de Uruguay estudian la posibilidad de que los visitantes extranjeros puedan acceder a la marihuana a través del mercado regulado.

La iniciativa, que “no es para ya” porque “hay otros temas prioritarios”, y porque implica una negociación a la interna de la coalición multicolor, se fundamenta en que “hoy existe una incongruencia”: el turista busca comparar cannabis y, como no lo consigue por la vía legal, termina en el circuito clandestino.



“Me parece que puede ser muy bueno para Uruguay que tengamos un incentivo adicional para el turismo”, comentó al medio uruguayo El País el secretario general de la JND, Daniel Radío, perteneciente al Partido Independiente.

Explicó que su visión no reposa en una mirada “economicista”, sino lógica: “hay turistas que vienen a Uruguay comprar marihuana y, como no pueden hacerlo, acaban en el mercado negro. Si cierro los ojos y hago como que no pasa nada, seguirá pasando. Entonces hay que actuar”.

Esa “actuación” no tiene fecha de ejecución. A priori solo ha sido un asunto de discusión entre pasillos y en una reunión mantenida en el décimo piso de la Torre Ejecutiva entre Radío y el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio.

Pero ya habría un menú de posibilidades sobre la mesa: la quita del requisito de ser residente en Uruguay para registrarse en la lista de adquirentes; la firma de una declaración jurada y la entrega de un voucher del estilo “vale por...”; y la suba del precio del paquete de cannabis para los extranjeros, lo que sería un desestímulo del “turismo de baja calidad”.

Uruguay fue el primer país americano en regular la marihuana para fines recreativos (o uso adulto, como le llaman en la Junta de Drogas). Canadá fue el segundo, pero fue pionero en la apertura de ese mercado al turista. Allí se permite que el visitante consuma el cannabis y sus derivados si es mayor de edad, que porte y comparta hasta 30 gramos (ese es el límite legal), y que pueda comprar en los lugares habilitados (que a su vez hacen envíos por correo).

La oportunidad de negocios hizo que algunos canadienses productores de marihuana organizaran visitas guiadas y catas del producto, al igual que la ruta de las bodegas.