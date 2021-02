Tensión por las retenciones: Alberto Fernández recibirá a la Mesa de Enlace

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 08.02.2021

El Presidente de la Nación se reunirá en Casa de Gobierno con los titulares de las agrupaciones agropecuarias

El Presidente de la Nación se reunirá en Casa de Gobierno con los titulares de las agrupaciones agropecuarias

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibirá a los integrantes de la Mesa de Enlace de las entidades agropecuarias el próximo miércoles 10 a las 15.30 en la Casa Rosada. Según confirmaron a Infobae fuentes del gobierno, el encuentro tendrá por objetivo repasar todos los temas de la agenda del campo.

Los representantes de las entidades agropecuarias habían pedido una audiencia con el primer mandatario, tras conocerse las declaraciones del primer mandatario referidas a la posibilidad de aumentar las retenciones o implementar cupos para exportar con el objetivo de contener la suba del precio de los alimentos en el mercado interno.

“El Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema” dijo el presidente al diario Página 12 en relación a la eventual aplicación de alguna de esas dos medidas. Sobre las entidades agropecuarias, agregó: “Tienen que entender que son parte de la Argentina. Yo le he dicho al ministro de Agricultura que todo tiene un punto límite. Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo. Los aceiteros lo entendieron y organizaron un fideicomiso, resolvieron un mecanismo de compensación entre ellos. Si no lo entienden, me obligan a resolver el problema y no pueden hacerse los desentendidos”.

Se trata del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA). Así lo anunció el Gobierno mediante una Resolución de la Secretaría de Agricultura que obliga “a cumplir con las sentencias y laudos arbitrales dictados por los órganos nacionales con competencia en materia de consumo o abastecimiento”