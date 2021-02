https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 09.02.2021 - Última actualización - 10:07

10:06

La Comisión de Seguridad lo invitó a una "reunión de trabajo" en ese ámbito y sin prensa. El funcionario por nota solicitó que sea en el recinto, de manera pública y con los medios. Avisó, además, que concurrirá con su gabinete. Los índices de violencia y homicidios, en la agenda.

La cita es para el viernes Convocado Sain, ahora discuten si es en el recinto o reunión cerrada La Comisión de Seguridad lo invitó a una "reunión de trabajo" en ese ámbito y sin prensa. El funcionario por nota solicitó que sea en el recinto, de manera pública y con los medios. Avisó, además, que concurrirá con su gabinete. Los índices de violencia y homicidios, en la agenda.

La polémica por la concurrencia o no del ministro Marcelo Sain a la Cámara de Diputados no se agota en la mera convocatoria que, por fin, pudo resolver el último viernes la Comisión de Seguridad de dicho cuerpo. Al contrario. Ahora, la controversia generada está asociada a cómo se dará, en términos formales, esa visita. Según dijo a El Litoral el presidente de la comisión, Juan Cruz Cándido, la intención es que el funcionario concurra en condiciones similares a las que se planteaban cuando Maximiliano Pullaro - antecesor de Sain – asistía a la Legislatura. Ello implica reunirse en la sala de la Comisión de Seguridad, a puertas cerradas, con la posibilidad de que la prensa tenga acceso a los funcionarios y legisladores cuando éstos ingresan y se retiran, pero no durante la reunión. "La mayoría de los integrantes de la comisión estuvo de acuerdo en que ésta sea la metodología – dijo el diputado del Frente Progresista -. No tuvimos objeciones; hasta ahora, ésa sería la modalidad. Trataremos de hacerlo de la manera más aséptica posible".

"Al recinto"

Sin embargo, fue el propio Sain quien a través de una nota remitida a Cándido le pidió formalmente que el encuentro se dé este viernes en el recinto, de manera pública y con presencia de los medios.

"Atento a la amplitud de temas a tratar vinculados con mi cartera y en orden a que la reunión resulte lo suficientemente fructífera para todas las partes pero principalmente para los ciudadanos de la provincia, vengo por la presente a comunicarle que asistiré a la misma con mi equipo de trabajo conformado por las principales áreas ministeriales, quienes me asistirán y en su caso informarán a la comisión sobre sus respectivas incumbencias", dice la nota a la que accedió este diario. Y solicitó que por las mismas razones invocadas por el presidente de la comisión – en el sentido de garantizar los cuidados sanitarios pertinentes -, "se ponga a disposición el recinto de la Cámara de Diputados para el día y la hora indicada – viernes próximo a partir de las 10 -, a los efectos de poder cumplir con las medidas de distanciamiento, como también para posibilitar la concurrencia de todos los medios de comunicación que deseen hacerlo, dado que entiendo que la reunión debe ser de carácter público y de cara a la ciudadanía, que tiene derecho a conocer la realidad del estado de la seguridad en la provincia", planteó.

¿Es condición sine qua non el carácter público de la convocatoria para que Sain concurra? ¿El ministro desistiría de concurrir, si la reunión es cerrada y sin prensa? La semana puede dar lugar aún a negociaciones entre las partes para que el hecho, finalmente, se produzca.

Secuencia

La Comisión de Seguridad se reunió el viernes en Rosario, a horas tan sólo de otro crimen que sacudió a esa ciudad: el de un joven de 23 años que fue asesinado en una plaza mientras jugaba a la pelota con su hijo de cuatro. El cuerpo resolvió enviar una nota al gobernador para que convocara de urgencia a la Junta Provincial de Seguridad; y giró la invitación a Saín para que concurriese esta semana. Ya en esa ocasión cuando se difundieron las conclusiones del encuentro, se advertía que las condiciones serían las expuestas inicialmente: recinto cerrado y sin prensa. A poco de ello y a través de las redes sociales, fue Sain quien dijo que su asistencia debía ser a puertas abiertas. Legisladores del PJ y de otros sectores de la oposición, como Juntos por el Cambio, dijeron a este diario que comparten la necesidad de que el encuentro se dé en el recinto. "Así fue con todos los demás funcionarios del Poder Ejecutivo que concurrieron a la Cámara a exponer sobre diferentes temas. Por qué debería ser distinto aquí", se preguntaron.

Si se concreta, la del viernes será la primera vez que el responsable de las políticas públicas de seguridad en la provincia concurre a Diputados. Hubo varios pedidos para interpelarlo, pero no prosperaron. Y hubo intereses encontrados también que terminaron, siempre, bloqueando su concurrencia. Existieron instancias en las que el oficialismo impulsaba la presencia de Sain, pero los temas incomodaban a algunos sectores opositores que terminaban desestimándola. La realidad siguió azotando, mientras tanto, con índices de violencia y criminalidad que están demasiado lejos del slogan de campaña – "paz y orden" – promovido por Omar Perotti. ¿Por qué poner en duda, entonces, el carácter público de un encuentro en el que el ministro más cuestionado del gabinete debería rendir cuentas sobre la materia más pendiente de la gestión? El oficialismo insiste en que "no hay nada que esconder", y centra su defensa para explicar la falta de resultados, en "la herencia recibida". Desde el Frente Progresista aseguran que sólo se trata de evitar "un show" sobre el aspecto más sensible que atraviesa la sociedad santafesina.