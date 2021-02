Coronavirus: hace 23 días que la proyección de casos está "amesetada" en La Capital

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se conoció el último informe que realizan investigadores del Conicet. La estimación de “máxima” de contagios al 14 de febrero se mantuvo en 37 mil casos por cuarta vez consecutiva para el departamento, que acumula hoy unos 35.700 casos de Covid-19.

En el último informe que elaboran semanalmente investigadores del Conicet, la proyección de contagios de “máxima” para el departamento La Capital se mantiene -al 14 de febrero- en 37 mil casos dentro del departamento. Es el cuarto reporte consecutivo en que ese número se muestra “amesetado. Al informe sanitario del Ministerio de Salud provincial de este lunes 8 de febrero, se contabilizaron 35.766 casos acumulados (notificados en la provincia y fuera de ésta).

¿Es una buena noticia que la proyección de nuevos infectados por el virus Sars-CoV-2 se mantenga en un número estable, y no se “dispare” como ocurrió -por ejemplo- en octubre de 2020? Sí. No obstante, no hay lugar para relajarse: “Febrero debe ser un mes de cuidados extremos para lograr sostener la tendencia hacia la baja del número de casos diarios”, piden los especialistas encargados de estos informes. Quizás éste sea un momento bisagra para evitar -o morigerar- la llegada de la segunda ola.

“Seguimos convocando a los santafesinos a sostener una actitud responsable y racional manteniendo los cuidados, incluyendo el uso del barbijo en todas las situaciones de contacto social, la higiene, el aire libre, el distanciamiento, evitando reuniones numerosas y prescindibles”, piden y resaltan los investigadores.

El último informe fue publicado este lunes 8, con datos actualizados hasta el día 6. La proyección de “máxima” es de 37 casos acumulados en toda la jurisdicción, y la de “mínima” es de unos 35 mil. Yendo hacia atrás, en los informes de 1° de febrero, del 25 de enero y del 18 de enero, los números son iguales. A este martes, de esta proyección a la última conocida ayer se cumplen 23 días.

Las curvas

Cada informe muestra una gráfica que consta de tres líneas: una de ellas representa el “valor de máxima” (color lila). Asimismo, el “valor de mínima” es la línea que va por debajo (color verde); y la línea del medio (roja) muestra el curso del modelo Kofman-Bergonzi, el cual simula la dinámica de contagios del virus en función de una mayor o menor responsabilidad social ante el coronavirus. La línea punteada de color azul refleja los casos de Covid-19 oficialmente notificados por la autoridad sanitaria.

La clave en todo esto -como puede verse en el gráfico- es la variable R0, y se divide en dos: R0+25% (valor de máxima, más contagios) y R0-25% (valor de mínima, menos contagios). El R0 representa si la ciudadanía se comporta mejor o peor ante la pandemia. “Portarse bien” ante el virus implica, como se sabe, respetar los distanciamientos sociales, evitar las aglomeraciones es espacios públicos, usar el tapabocas, etcétera. Ambas son variables a los comportamientos sociales.

Red nacional de investigadores

Los informes y proyecciones para el Departamento La Capital, con el Modelo Kofman-Bergonzi, son realizados por una red nacional de grupos trabajando en colaboración, cuyos representantes a nivel local son miembros de tres dependencias de Conicet Santa Fe: el Laboratorio de Análisis de Baja Regularidad y Baja Aplicaciones (LABRA) del IMAL (CONICET-UNL) con la participación de Hugo Aimar, Ivana Gómez, Federico Morana, Florencia Acosta y Magaly Catanzariti; el INTEC (CONICET-UNL) con Ignacio Rintoul, y la UAT CONICET Santa Fe, cuyo referente es Ricardo Plank.