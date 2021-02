ANMAT prohibió la elaboración y venta de un aceite de girasol

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La investigación del producto comenzó por el reclamo de un consumidor. El aceite carecía de "registros de establecimiento y de producto".

A través de la Disposición 1050/2021, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió la “elaboración, fraccionamiento y comercialización” en todo el territorio nacional del aceite de girasol marca “CRZ”, por estar falsamente rotulado.

ANMAT explicó que a raíz del reclamo de un consumidor ante el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) se iniciaron las presentes actuaciones.

En este sentido, tras una investigación, se llegó al resultado de que “Cooperativa Santafecina Agrícola” no se verificó inscripta con ese nombre en su base de datos. Desde la ANMAT indicaron que el producto se halla en infracción “por carecer de registros de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulado al exhibir en el rótulo un número de RNE y RNPA inexistentes, por consignar en su rótulo la leyenda ‘Libre de Gluten’ y el símbolo de Alimento Libre de Gluten, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”.

Al tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, desde el organismo precisaron que no puede ser elaborado en ninguna parte de la Argentina: “En atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registro, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la comercialización en todo el territorio nacional del citado alimento, así como también todos aquellos productos que en sus rótulos indiquen los registros de RNE y RNPA mencionados”.

De esta manera, la ANMAT dispuso la prohibición sobre la marca de aceite de girasol “CRZ”, elaborado por Cooperativa Santafesina Agrícola.