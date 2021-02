https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Panorama astrológico Horóscopo de hoy 11 de febrero de 2021

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Dificultades que afloran dadas las circunstancias que el propio mundo vive. Es importante tener presente que todo es por algo. Si esperan noticias en el área laboral, se postergan un poco. El punto, aunque difícil, es no desesperar.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Laboriosa conversación con alguien importante. Llegan a buen arribo ciertos problemas con las parejas, sepan soltar y dejar de lado lo innecesario. Saber que las cosas no son siempre fáciles pero que podemos ayudarlas a que lo sean.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Lo interesante con respecto a las diferencias afectivas que los disgustan sería que la imagen que tienen de los otros cambie y sea más tolerante. Llamados que los alientan a querer seguir adelante con ciertos proyectos a futuro.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Comienzo no muy lejano de algo que les dará regocijos varios. Saber que las cosas pequeñas pueden alegrarnos más que las sofisticadas. Dejar atrás las angustias es una actitud que debemos tomar para no desaprovechar cada día.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Alguien los recuerda más de lo que ustedes pueden imaginar. Hagan el intento de recuperar amigos perdidos por cosas sin importancia. No se adelanten a los hechos, esperen respuestas en lo laboral. No ser derrotista.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Una sensación de vacío al no estar con tanta ocupación o algo inactivos. Háganse un planteo sensible ante la adversidad. No negar las cosas que nos pasan por dentro es empezar a expandir nuestras capacidades internas.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Habría una sensación de liberación de presiones que ustedes mismos se generaron. Un adelanto de algo que ocurriría en el plano laboral les da optimismo y esperanza. Estén atento y consoliden sus ideales creyendo en ellos.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Reavivar sensaciones afectivas del pasado no servirá más que para generarse un estado apesadumbrado que les opacará el día. Busquen realizar cosas que hace falta les presten atención y disuelvan las oleadas del dolor antiguo que ya se daba por terminado.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Un comienzo de algo que esperan desde hace tiempo podría llegar en breve. No se angustien por respuestas negativas. Las cosas cambian todo el tiempo aunque no lo creamos. No vivir desde la ansiedad es saludable y necesario.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Buen diálogo con personas del entorno laboral. Una mejora inesperada en el plano material les levanta mucho el ánimo. Traten de aprovechar e tiempo para poner en orden los papeles y organizar los trámites que deberán hacer a futuro.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Hay oportunidades de lograr un mayor equilibrio para poder combatir la sensación de incertidumbre en el plano material. Tratar de aclarar, hablar, dialogar las cosas que nos van pasando es reconfortante. Busquen sentirse acompañados.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Sobre un tema que los angustia en el plano familiar reciben respuestas. No teman escuchar a quienes les dicen la verdad. Negar la realidad es perder el tiempo, aceptarla es solucionarla. Llegan noticias positivas sobre papeles.