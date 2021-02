https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La joven asesinada por el policía era seguidora de la banda liderada por el musico uruguayo.

"Me da muchísima rabia" El cantante de Rombai, Fer Vázquez, compartió fotos con Úrsula y pidió justicia por la joven

Fer Vázquez, líder de Rombai, hizo un posteo para recordar a Úrsula Bahillo, quien fue asesinada por su ex Matías Ezequiel Martínez cerca de Rojas. La joven de 18 años seguía a la banda y en varias ocasiones se había sacado fotos con el cantante uruguayo.

"Tuve el placer de estar contigo en muchas oportunidades, eras DEMASIADO tierna y amorosa. No te merecías esto. Es culpa de la puta sociedad en la que vivimos que no nos protege lo suficiente. Me da muchísima rabia, me desespera. ¿Cómo pueden seguir pasando estas cosas?¿ Cómo siguen habiendo personas que piensan tener el derecho de decidir sobre la vida de otro?", comenzó Vázquez en un sentido posteo en el que mostró sus fotos con Úrsula, quien le tenía cariño.

En el cierre de su furioso mensaje, Fer, así como tantos otros famosos -y no- exigió justicia: "Este pibe es un cagon, un hijo de puta, que merece que la ley haga justicia. Pero además hay muchos más por ahí dando vueltas. Me encantaría que se aprenda y que las cosas cambien. Pero la verdad, esto me quita las esperanzas. Estoy realmente muy dolido. Mis condolencias para su familia y seres queridos".

Úrsula fue asesinada por su ex novio, un policía de 25 años que tenía una orden perimetral para no acercarse a ella. La joven lo había denunciado en 18 ocasiones por "hostigamiento" y no recibió respuesta de quienes se debían hacer cargo de su pedido. Otras caras conocidas de los medios, como Paula Chaves, Natalie Pérez y Susana Giménez pidieron que estas cosas empiecen a cambiar.