Detuvieron a un joven luego de una persecución que incluyó tiros

Gritos, insultos y presencia de la barra

Al final, no se sabe si realmente fue aprobada la memoria y balance (unos dicen que sí, otros que no) y tampoco se definió la fecha de las elecciones. Vignatti fue apoyado por la barra y dijo que "nunca necesité guardaespaldas y no sé quién es de la barra y quién no". Magdalena señaló: "Nosotros trajimos a los socios y la comisión a la barra".