Cambio de autoridades a nivel partidario y frente a la definición de candidaturas para las elecciones legislativas nacionales. El panorama nacional se define antes que el provincial.

Lifschitz y Bonfatti respaldan a Mónica Fein El socialismo vive una interna en dos planos

La interna por la conducción del Partido Socialista y la discusión por las candidaturas, así como las alianzas frentistas, se definirán en poco tiempo, tanto en el orden nacional como en la provincia de Santa Fe.

El lunes 8 fue el cierre de las listas de candidatos socialistas a nivel nacional, mientras que el 18 de marzo ocurrirá lo mismo a nivel provincial.

El dato saliente es que para las elecciones nacionales del 18 de abril, en el principal bastión del PS, sus dos dirigentes más importantes, los ex gobernadores Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, dejarán de lado sus desconfianzas y apoyarían la candidatura de la ex intendenta de Rosario, Mónica Fein para presidir el partido a nivel nacional. El actual presidente del PS en la Argentina es Bonfatti y Lifschitz, el presidente de la Cámara de Diputados santafesina, ha sido el socialista con más votos en los comicios del año pasado. Siempre han logrado acuerdos para sus respectivas candidaturas y 2021 tiene en su agenda política a las elecciones de medio término para renovar el Congreso de la Nación.

Fein cuenta con los militantes de Fuerza del Territorio en su lista que encabeza, llamada Socialismo en Movimiento. De esa corriente son el dirigente rosarino Luciano Vigoni y la diputada provincial Rosana Bellatti.

Di Pollina

Del otro lado, también con una propuesta nacional que se origina en la provincia de Santa Fe, el ex diputado provincial Eduardo Di Pollina, el ex senador provincial por Rosario y ex ministro de Salud, Miguel Cappiello, y la ex ministra de Educación, hoy diputada provincial, Claudia Balagué, se plantean discutirle la conducción partidaria nacional a los dos ex gobernadores santafesinos que –además- han marcado la vida partidaria luego de los liderazgos de Guillermo Estevez Boero (1930-2000) y de Hermes Binner (1943-2020).

El sector se llama "Bases", y bien puede ser tomado como una declaración de principios o como un desafío a los acuerdos de cúpulas. La diputada Balagué ha dicho que ir a internas fortalece y revitaliza al PS. En los comicios nacionales, la lista encabezada por Di Pollina se presenta como"Convergencia Socialista".

Fuera de discusión

Más allá de las diferencias entre los influyentes socialistas santafesinos a nivel nacional, ambas corrientes coinciden en algunas evaluaciones tanto sobre la elección nacional en la que se apoyó a Roberto Lavagna como sobre qué hacer en 2021.

Está claro que en 2019 la presencia de Juan Manuel Urtubey incomodó a muchos socialistas y que se mantiene firme el rechazo a cualquier política de alianzas que incluya al macrismo, a diferencia de lo que ocurre hoy en Santa Fe con la mayor parte de los dirigentes radicales que han comenzado a hablar de un frente opositor y "amplio" con Cambiemos adentro.

Tiempos

En febrero y en marzo se definen las candidaturas partidarias a nivel nacional y provincial, respectivamente, pero buena parte de lo que finalmente decida el PS en cuanto a candidatos y políticas de alianzas frentistas (en ambos planos) se verá seguramente recién en mayo.

Se estima que para el cuarto mes del año se deberán celebrarán los congresos partidarios en el país y en Santa Fe. Sus delegados se votan también en los próximos comicios partidarios del 18 de abril.

En ambos sectores resta definir candidatos para el PS santafesino, donde existen (además de los lugares más visibles) en total 30 casilleros a completar con 15 cargos titulares y otros tantos como suplentes.

Restan varias semanas para llegar a acuerdos sobre proporciones para –más adelante- ponerles nombres de candidatos a los cargos.

En la elección de autoridades del PS en la Argentina pueden votar unos 115 mil afiliados y afiliadas, de los cuales un tercio está concentrado en Santa Fe.

Tres listas

En los primeros lugares de "Socialismo en Movimiento", están Mónica Fein, el bonaerense Jorge Illa, la porteña María Elena Barbagelata y el rosarino Esteban Paulón, militante de los colectivos LGBT.

En "Convergencia Socialista" el primer lugar es para Eduardo Di Pollina, seguido por la porteña Julia Martino, el cordobés Gustavo Marchionatti y la misionera Norma Fernández Flores.

También se encuentra "Pluralismo Federal" encabezada por Roy Cortina (CABA), María Maldonado Vélez (Córdoba), Juan Carlos Meillard (Entre Ríos) y Vanesa Temporetti (Buenos Aires).