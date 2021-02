https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras la muerte del ex presidente

La banca de Menem en el Senado le corresponde a la vicegobernadora de La Rioja

María Florencia López fue segunda candidata en la lista del Frente Justicialista Riojano en las elecciones legislativas de 2017. En caso de no asumir, quedará para el ex ministro de Hacienda riojano Ricardo Antonio Guerra.

La banca en el Senado que queda vacante por la muerte del ex presidente Carlos Menem corresponde a la actual actual vicegobernadora de La Rioja, María Florencia López, quien fue segunda candidata en la lista del Frente Justicialista Riojano en las elecciones legislativas de 2017. En caso de que no reemplace a Menem, fallecido este domingo a los 90 años, y se quede en la provincia, el escaño quedará para el ex ministro de Hacienda riojano Ricardo Antonio Guerra. En esas elecciones, Menem había sido derrotado por el referente radical Julio Martínez. Tenés que leer Falleció el ex presidente Carlos Saúl Menem María Florencia López, de 40 años -cumple 41 el 26 de febrero-, es abogada y escribana: en política, supo ocupar el cargo de intendenta de Arauco, fue concejal y diputada. Desde el 10 de diciembre de 2019 se desempeña como vicegobernadora, acompañando a Ricardo Quintela. La dirigente peronista deberá definir junto al gobernador si asume en la Cámara alta o se queda en La Rioja. Con información de NA

