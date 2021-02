https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 14.02.2021 - Última actualización - 14:49

Dirigentes del oficialismo y la oposición despidieron a Carlos Menem

Desde el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner, hasta el ex mandatario Mauricio Macri, entre otros políticos, lamentaron este domingo la muerte del ex jefe de Estado.

Crédito: Archivo El Litoral



Crédito: Archivo El Litoral

Desde el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner, hasta el ex mandatario Mauricio Macri, entre otros dirigentes de la oposición, lamentaron hoy la muerte del ex jefe de Estado Carlos Menem, a los 90 años tras permanecer dos meses internado. "Fuimos críticos de sus políticas, pero ahora no es momento de hablar de eso", señaló Fernández en declaraciones al canal C5N, al indicar que Menem fue un hombre "con claroscuros, con grises". Sin embargo, destacó su figura y dijo que fue "un hombre muy de la política y de la democracia, muy respetuoso", que tenía algo en su personalidad que "lo llevaba a convivir con las diferencias, en la diversidad". A su turno, Cristina Kirchner publicó un breve tuit: "Ante el fallecimiento del ex presidente Carlos Saúl Menem quiero expresar mis condolencias a su familia y a sus compañeros y amigos". Ante el fallecimiento del ex presidente Carlos Saúl Menem quiero expresar mis condolencias a su familia y a sus compañeros y amigos. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 14, 2021 El ex presidente Macri, en tanto, dijo que recordará a Menem "con mucho afecto". "Lamento profundamente la muerte del ex presidente Carlos Saúl Menem. Nos deja ante todo una buena persona, a quien recordaré con mucho afecto. Mis condolencias a sus familiares y amigos", aseguró Macri en Twitter. Lamento profundamente la muerte del ex presidente Carlos Saúl Menem. Nos deja ante todo una buena persona, a quien recordaré con mucho afecto. Mis condolencias a sus familiares y amigos. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 14, 2021 Por su parte, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, subrayó: "Despedimos con tristeza a un líder democrático argentino y dos veces presidente por el voto popular, que marcó una etapa de la Argentina. Mi abrazo y mi pésame a su familia y amigos por el dolor de la pérdida de Carlos Saúl Menem. QEPD". Despedimos con tristeza a un líder democrático argentino y dos veces presidente por el voto popular, que marcó una etapa de la Argentina.

Mi abrazo y mi pésame a su familia y amigos por el dolor de la pérdida de Carlos Saúl Menem. QEPD. — Sergio Massa (@SergioMassa) February 14, 2021 El ex senador y auditor general de la nación, Miguel Ángel Pichetto, expresó, a su vez, su profundo pesar por la muerte del ex presidente, a quien catalogó como "un gran hombre". "Menem fue un gran presidente y fundamentalmente fue un gran hombre, que nunca persiguió a nadie", remarcó Pichetto en declaraciones radiales. Con profundo dolor despido a Carlos Menem, ex Presidente, Gobernador y Senador Nacional, gran demócrata que buscó siempre la unidad de los Argentinos y supo posicionar al país a nivel mundial. Un político irrepetible que sin duda tendrá el reconocimiento que se merece. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) February 14, 2021 En tanto, el ex secretario general de la presidencia de Carlos Menem Alberto Kohan subrayó que en sus dos mandatos "convirtió a la Argentina en un país respetado". "Carlos vivió a full la política y la vida. Él nos deja muchas enseñanzas", resaltó el ex funcionario en declaraciones al programa "Lado P", que conducen Elizabeth Peger y Eduardo Paladini en Radio Rivadavia, donde también sostuvo que el ex mandatario fue "un hombre que transformó a la Argentina en un montón de cosas" porque -según dijo- "con él empezaron a funcionar las cosas de manera distinta". La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, indicó: "Lamento el fallecimiento del senador nacional y ex presidente Carlos Menem. Acompaño a su familia en este difícil momento y a los riojanos que representaba". Lamento el fallecimiento del senador nacional y ex presidente Carlos Menem. Acompaño a su familia en este difícil momento y a los riojanos que representaba. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 14, 2021 Un mensaje similar envió el titular de la UCR, Alfredo Cornejo: "Lamento el fallecimiento del ex Presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem. Hago llegar mis condolencias a sus familiares, amigos y compañeros". Lamento el fallecimiento del ex Presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem. Hago llegar mis condolencias a sus familiares, amigos y compañeros — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 14, 2021

