Domingo 14.02.2021

Por "socorrer" a Macri

Fernández acusó a jueces

La causa por supuesto espionaje ilegal de ex funcionarios de Cambiemos no será tramitada en Lomas de Zamora. El gobierno reaccionó porque el expediente pasó a Comodoro Py.

El presidente Alberto Fernández advirtió que "es muy difícil" hacer una "mejor democracia y una República más sólida" con jueces que "acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos" y aseguró que "es imperioso abordar cambios" que le "devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le hicieron perder". El jefe de Estado se pronunció de ese modo en su cuenta de la red social Twitter, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que la causa que investiga si hubo espionaje ilegal -que involucra a exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri- pase a ser instruida en los Tribunales Federales de Comodoro Py. Es muy difícil hacer una mejor democracia y una República más sólida con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos.

Es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder. https://t.co/9nOj4xPtxN — Alberto Fernández (@alferdez) February 13, 2021 La decisión del máximo tribunal penal del país se produjo antes de que el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge, a cargo de la investigación, pudiera resolver la situación procesal de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, para quienes los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide habían reclamado sus procesamientos. El expediente estará ahora en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y tendrá como fiscal a Carlos Stornelli, quien a su vez se encuentra procesado por espionaje ilegal en una causa que se tramita en el juzgado federal de Dolores que encabeza Alejo Ramos Padilla. "Es muy difícil hacer una mejor democracia y una República más sólida con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos", escribió el jefe de Estado y agregó: "Es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder". Tenés que leer Las causas por espionaje ilegal en el mandato de Macri se tramitarán en Comodoro Py "Profunda indignación" La ministra de Justicia y Derechos Humanos publicó un hilo de tuits replicados por el Presidente y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Marcela Losardo advirtió que "es más que evidente" que los funcionarios que integraron el gobierno de Mauricio Macri "consolidaron una Justicia que los protege" y "les evita el deber de rendir cuentas". La funcionaria sostuvo que "causa una profunda indignación" ver que un fiscal procesado (en referencia a Stornelli) "que participó en delitos atribuidos a un irregular agente de inteligencia (por Marcelo D'Alessio) y que está sospechado de presionar con fines de persecución política, sea hoy el encargado de investigar el espionaje del gobierno al que sirvió". Sobre la gestión de Cambiemos y su política judicial, puntualizó: "La 'Mesa Judicial' existió y dio los resultados que sus miembros buscaban", aseveró en referencia a las reuniones periódicas que mantenían el exasesor judicial Fabián Rodríguez 'Pepín' Simón, el exministro de Justicia Germán Garavano, el empresario y abogado Daniel Angelici, el extitular de la AFI, Gustavo Arribas, entre otros. Stornelli El jefe de Gabinete consideró una "irregularidad" la posibilidad de que Stornelli tenga participación en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal llevado adelante desde la AFI. "La administración de justicia en Argentina está en crisis". "Se necesita imperiosamente que la Reforma Judicial impulsada por el Gobierno se lleve adelante", expresó , Santiago Cafiero; afirmó que "en Argentina sigue existiendo la persecución política, impulsada por una parte de la Justicia que sigue jugando a ese mismo juego". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

