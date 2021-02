https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex presidente falleció este domingo a los 90 años

"Mi papá se fue en paz y agarrado de la mano de mi mamá", dijo Zulemita Menem

La hija del ex mandatario contó los últimos momentos de su padre en la puerta del sanatorio Los Arcos, donde él estaba internado.

Zulema María Eva Menem, hija del fallecido Carlos Menem, dijo este domingo que el expresidente "se fue en paz y agarrado de la mano de mi mamá", Zulema Yoma. "Se podía o no estar de acuerdo pero fue un gran hombre, una gran persona, un gran amigo, no sabía de broncas, odios o divisiones. Voy a llevar con mucho orgullo su legado de paz, amor y fuerza", dijo Zulemita en la puerta del sanatorio Los Arcos. Tenés que leer Falleció el ex presidente Carlos Saúl Menem "Mi papá se fue luchándola hasta el último momento, como siempre lo hizo en la vida", dijo la hija del expresidente, quien informó que los restos del exmandatario serán sepultados en el Cementerio Islámico de San Justo, junto a los de Carlos Menem Jr., el hijo mayor que murió al caerse el helicóptero en que viajaba, en 1995. "Agradezco los saludos y la fuerza que nos dan. Se fue en paz y acompañado por todo el amor y nuestra familia. Se fue agarrado de la mano de mi mamá", comentó Zulemita en medio de lágrimas, acompañada por su hermano Carlos Nair, el hijo que Menem tuvo con la también fallecida diputada formoseña Martha Meza. Añadió que "en los momentos en que estuvo consciente me decía que estaba con fuerza señalándose la cabeza". Tenés que leer Decretan tres días de duelo por la muerte de Menem También anunció que "a pesar de que profesaba la religión católica va a estar en el Cementerio Islámico con mi hermano (Carlitos)". Zulema Menem le agradeció "al Presidente (Alberto Fernández) y a la doctora (la vicepresidenta Cristina Kirchner) que se puso a disposición" de la familia y destacó que "hay mucha gente que lo quería mucho a mi papá". Con información de Télam

