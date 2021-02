Desesperada búsqueda de una mujer desaparecida en La Falda

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 15.02.2021 - Última actualización - 9:07

9:05

Se trata de Ivana Mariela Módica, de 47 años. Según indicó su marido, salió a caminar al cerro La Banderita y no regresó.

La Policía de La Falda, provincia de Córdoba, busca a Ivana Mariela Módica, una mujer de 47 años que está desaparecida desde el viernes a las 6 de la mañana cuando salió a caminar por los cerros. Los medios locales señalan que Módica había denunciado hace un tiempo a su expareja, de 37 años y miembro de la Fuerza Aérea, por violencia de género.

Nicole, la hija de Módica, dijo en declaraciones a un canal de televisión que la última vez que se comunicaron fue el jueves a la noche. “Estábamos intercambiando mensajes en forma normal y le dije: ‘Mamá, te estoy por mandar unas fotos’. Pero después de eso no me contestó más, y eso ya me pareció bastante raro porque veníamos hablando y ella me estaba contestando en el momento”, contó.

"Como ya era tarde pensé que tal vez estaría haciendo otra cosa, o se habría ido a bañar o a dormir. Pero a la mañana del viernes me llamó mi abuela preocupada, porque ella le había mandado audios desde temprano pero se dio cuenta de que mi mamá ya tenía el teléfono apagado", agregó Nicole, quien no vive con su madre.

El diario La Voz del Interior asegura que la mujer desaparecida había denunciado tiempo atrás a su expareja, de 37 años y miembro de la Fuerza Aérea, por violencia de género. Nicole señaló que “ellos últimamente estaban bien por lo que yo percibía, y por lo que ella me contaba”. “Yo la sentía bien, estaba súper contenta y feliz, eso es lo último que sé. Pero lamentablemente yo vivo lejos", sostuvo.

Por el momento, la Fiscalía de Cosquín investiga todas las posibilidades. La búsqueda empezó el sábado a las 21 horas y se centra en la zona del Cerro La Banderita, Cuadrado Chico y Cuadrado Viejo. En el lugar trabajan cerca de 30 efectivos de Bomberos Voluntarios, personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y Departamental Punilla.

Al momento de su desaparición, Módica vestía calzas negras, zapatos para trekking marca Salomon y una mochila naranja con rayas negras. La mujer mide 1,72 metros, tiene tez blanca, cabello largo, rubio y lacio, ojos de color marrón y pesa entre 60 y 65 kilogramos. Además, lleva un tatuaje de dos alas en la zona baja de la espalda, no usa piercing y no tiene cicatrices.