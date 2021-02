https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 15.02.2021 - Última actualización - 11:32

11:30

El presidente de la DAIA afirmó que "la muerte no indulta a Menem por los atentados"

Lo dijo Jorge Knoblovits, quien remarcó que el ex presidente "contaminó" la investigación del atentado.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El presidente de la DAIA afirmó que "la muerte no indulta a Menem por los atentados" Lo dijo Jorge Knoblovits, quien remarcó que el ex presidente "contaminó" la investigación del atentado. Lo dijo Jorge Knoblovits, quien remarcó que el ex presidente "contaminó" la investigación del atentado.

El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits, sostuvo este lunes que la muerte del expresidente Carlos Menem no exculpa al dirigente riojano por haber presentado un “escenario fértil” para la realización de dos atentados en Buenos Aires ni por la posterior “contaminación” en la investigación.



El dirigente comunitario recordó que, durante la primera presidencia de Menem, la Argentina, sufrió dos atentados -uno contra la embajada de Israel en 1992 y otro contra la sede de la AMIA en 1994- “que dejaron más de 100 personas muertas y 400 heridos”.



"La muerte no indulta, es un presidente de la democracia pero esto no exculpa a Menem por los dos atentados que hubo durante su mandato y la contaminación de la investigación posterior", comentó en diálogo con Radio El Destape.



Knoblovits se pronunció en la misma línea del comunicado difundido ayer por el organismo, en el que se criticó duramente a Menem por la "impunidad" en torno a los dos atentados, y los indultos a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.



En sus declaraciones de hoy, el dirigente de la comunidad judía también fue consultado por un cable diplomático posterior a la voladura de la sede de la mutual judía entre los gobiernos de Argentina e Israel para “coordinar” una versión sobre el atentado y dijo no saber el porqué de ese acuerdo.



"No sé por qué tenía que coordinar algo con Israel. (También hay) una conversación con el presidente de Israel y Menem, en el que (el mandatario argentino) le da las condolencias y el presidente de Israel se las da él”, recordó.



En ese sentido, dijo que si bien hubo un claro sesgo antisemita en los atentados, su esclarecimiento “es algo que le compete a la Argentina”.



“La deuda de la justicia argentina es con la sociedad argentina y no con la comunidad judía”, finalizó el titular de la DAIA. Con información de NA

Temas: