Robaron una caja fuerte llena del country Altos de La Ribera

"Hicieron una escalera con muebles y entraron por una ventana del primer piso", denunció Lucas N. tras enterarse de lo sucedido este lunes. El viernes hubo otro hecho similar en el mismo complejo residencial.

En ambos sucesos los damnificados advirtieron que las cámaras, sensores y luces perimetrales no funcionaban. Crédito: El Litoral

Dos robos ocurridos durante el fin de semana largo de Carnaval pusieron en jaque a la seguridad privada del country Altos de la Ribera de Santo Tomé, uno de ellos tan alevoso que los delincuentes hicieron una escalera con muebles para entrar a la propiedad y salieron campo traviesa con una caja fuerte de más de 50 kilos a la rastra.

"No puedo decir qué fue lo que pasó, me encontré con un desastre en mi casa, la revolvieron entera", relató Lucas N. quien debió interrumpir el descanso familiar fuera de la ciudad, luego de que su cuñada le avisara el lunes de lo ocurrido.

"Hicieron una escalera con los muebles del quincho -apilaron una mesa ratona, un sillón y un banco- y entraron por la parte trasera, por una puerta ventana del primer piso que estaba cerrada", detalló el damnificado, que entre las pérdidas cuenta varios equipos de electrónica y una caja fuerte maciza de unos 50 kilos de peso, en la que había joyas, un arma de fuego, documentos privados y una importante suma de dinero en pesos y en dólares.

Según se cree, el hecho ocurrió entre la noche del viernes y el domingo por la madrugada, en ocasión en que el dueño de casa junto a su familia decidieron ir a pasar el fin de semana largo de carnaval a otro sitio.

Contra la seguridad

Aunque no pudo brindar mayores precisiones, el propietario apuntó contra los encargados de darle seguridad al country y por elevación, contra la administración, dado que según le dijeron "de las 30 cámaras instaladas sólo funcionan 8" y eso hace que existan numerosos "puntos ciegos".

Pero lo más llamativo fue que la casa saqueada está ubicada sobre el bulevar central, y los ladrones debieron recorrer más de 100 metros por los patios vecinos, hasta llegar al cerco perimetral del lado norte, eludiendo cámaras, alarmas y hasta el rondín que debe hacer la recorrida cada 30 minutos.

"Mañana miércoles hay una reunión a las 8 de la noche con el encargado de seguridad y la administración", confirmó Lucas N. quien asegura que "no quiero una explicación, quiero que me devuelvan lo que me robaron".

Bolso azul

En tanto, el viernes pasado, en la víspera del fin de semana largo, Sebastián M. también denunció un hecho delictivo ocurrido dentro de su propiedad del mismo barrio cerrado. El denunciante había estado fuera de su casa durante todo el jueves y de regreso, a la una de la madrugada del viernes, se encontró con las luces prendidas y una puerta trasera entreabierta.

Al parecer, con un pallet que estaba en el patio treparon al techo, forzaron una ventana y así lograron entrar a la propiedad. Revolvieron una oficina, el dormitorio, baño y vestidor, hasta encontrar un bolso azul con una abultada suma de dinero. En tanto, llamó la atención al denunciante que los delincuentes no tomaron otros efectos personales y cosas de valor, sino que huyeron únicamente con el dinero.

Al igual que en el otro caso, Sebastián M. se encontró con que las cámaras, sensores de movimiento y faroles perimetrales no funcionaban al momento del hecho. En este caso la casa se encuentra sobre calle Los Teros y su patio linda con un campo que da a la autopista.

Por ambos sucesos se radicó denuncia policial en la Subcomisaría 15° de Santo Tomé, con intervención de peritos de la Agencia de Investigación Criminal de Santa Fe y con conocimiento del fiscal en turno.