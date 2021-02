https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 16.02.2021

Elecciones Fernández y Saá disputan por el PJ

Las cero horas de este martes era la hora límite para presentar las candidaturas para presidir el Partido Justicialista (PJ). En lo formal habrá dos listas que competirán. Una encabezada por el presidente Alberto Fernández y otra por el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, presentó una tercera lista pero se bajó minutos antes de que culmine la jornada.

La elección está pautada para el 21 de marzo, aunque difícilmente vaya a haber una competencia real.

Según precisa el portal Infobae, la lista que va a llevar a Fernández como candidato a presidente tiene cinco vicepresidentes: el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el mandatario de Tucumán, Juan Manzur; la vicegobernadora de Chaco, Analía Rach Quiroga; las diputadas nacionales Cristina Álvarez Rodríguez y Lucía Corpacci.

En esas cinco vicepresidencias están representados la liga de gobernadores, el kirchnerismo y el peronismo bonaerense. Cada uno responde a diferentes sectores de la coalición que gobierna. Kicillof, además de ser el gobernador de la provincia más poblada del país, es el ahijado político de Cristina Kirchner y un dirigente que tiene el absoluto respaldo de La Cámpora. Álvarez Rodríguez es una dirigente con anclaje en territorio bonaerense y buena relación con los intendentes y la Vicepresidenta.

Manzur es uno de los gobernadores más cercanos al Presidente, aunque no es del gusto de la ex presidente, que lo mira con recelo. Rach Quiroga llega a ese lugar de la mano de Jorge Capitanich, uno de los mandatarios provinciales con más ascendencia dentro del peronismo y buen vínculo con la Casa Rosada. La ex gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci es una dirigente relacionada al kirchnerismo y con buenos lazos en el interior del país.

La lista lleva a cerca de 75 consejeros que fueron cuidadosamente elegidos. En ese gran grupo de dirigentes estarán representados los intendentes bonaerenses, los sindicatos, La Cámpora, el albertismo, el kirchnerismo y los mandatarios provinciales.

La lista que encabeza Alberto Rodríguez Saá con el nombre 17 de Octubre Fuerza Argentina, lleva como vicepresidentes a la líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala; el vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto; la dirigente Alessandra Minicelli, (esposa del ex ministro de Planificación Julio De Vido), el referente de la Corriente Federal de Trabajadores, Ghilini Horacio, y la rectora de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA), Ana Jaramillo.