Martes 16.02.2021 - Última actualización - 16:19

16:13

Reino Unido

Buckingham se distancia más de los Sussex tras la entrevista concedida a Oprah

Entre el reclamo de privacidad de Meghan contra Associated Newspapers y el anuncio de embarazo del fin de semana, febrero fue un gran mes para los duques de Sussex. Pero también han concedido una entrevista reveladora a Oprah Winfrey y la familia real británica no se lo habría tomado bien.

La noticia fue confirmada el lunes 15 de febrero, y provocó la emisión de un comunicado por parte del palacio de Buckingham distanciando claramente a la familia real de la decisión de Meghan y Harry. La editora especializada en realeza del Daily Mail, Rebecca English, tuiteaba: "En relación a la entrevista de Oprah, Buckingham dice: “El duque y la duquesa ya no son miembros activos de la familia real, por lo que, cualquier decisión que tomen con respecto a compromisos con los medios es de su resposabilidad. Como miembros no activos de la realeza, no tienen la obligación de informar a la Casa Real de dichos planes". Ahora, el Daily Mail informa de que la decisión de la pareja ha impulsado a la familia real a iniciar un corte decisivo de los lazos entre la pareja y su antigua vida real. La reportera alega que Harry y Meghan perderán todos los patrocinios reales que les quedan, puesto que se cree que la reina les pedirá que renuncien a los vínculos que tuvieran cualquier organización gracias a la Familia Real. Tenés que leer El príncipe Harry y Meghan Markle están esperando su segundo hijo Para Harry, esto podría significar perder los tres títulos militares honorarios que conserva, y quizás sus patrocinios con la Rugby Football Union, la Rugby Football League y la London Marathon. Meghan, mientras tanto, tendría que renunciar a su papel de mecenas del Teatro Nacional, a menos que asuma otro puesto con ellos a título independiente. Meghan recibió el patrocinio en 2019, y fue interpretado como un gesto de cariño de la reina Isabel II, que ocupó el cargo durante 45 años. No está claro si los vínculos de la pareja con la Commonwealth también se romperán, aunque English cita fuentes que afirman que parece probable. El 15 de febrero, Sky News informó de que la cadena estadounidense CBS retransmitirá la entrevista el 7 de marzo. La CBS ha dicho en un comunicado: "Winfrey hablará con Meghan, la duquesa de Sussex, en una gran entrevista, que lo cubrirá todo, desde su entrada en la familia real, su matrimonio, la maternidad, el trabajo filantrópico e incluso cómo está llevando la gran presión pública. Después, el príncipe Harry se unirá a las dos para hablar sobre su mudanza a Estados Unidos las esperanzas y sueños que tienen en cuanto a su creciente familia". El programa de 90 minutos, titulado Oprah With Meghan And Harry: A CBS Primetime Special, es la primera gran entrevista de la pareja después del Megxit, una que el Daily Mail alega ya ha sido grabada, según se cree. English cita a una fuente que describe la entrevista como "una de las más inevitables consecuencias y, lamentablemente, predecibles" del Megxit, mientras que otra agregó que se espera que la aparición les dé a Harry y a Meghan la oportunidad de "desahogarse diciendo todo lo que quieran decir y seguir adelante". Otros han comentado que el período de 12 meses incluido en los términos iniciales de la salida de la pareja de la familia real tenía la intención de ser una especie de salvavidas, en caso de que se mudaran al extranjero y descubrieran que "no habían conseguido sumar ni un centavo en su cuenta bancaria". Sin embargo, desde que se embarcaron en su nueva vida en California, la pareja ha emprendido toda una serie de aventuras profesionales independientes; desde anunciar acuerdos con Netflix y Spotify, hasta invertir en una marca de café con leche de "bienestar". Una fuente afirma que son proyectos comerciales como estos los que han acabado con la posibilidad de que la pareja mantenga sus vínculos con la Familia Real: "No se puede permitir que uno de los representantes del jefe de Estado anuncie tazas de café, es tan simple como eso". Otra añadió: "La entrevista se da porque claramente existe un entendimiento (con el duque y la duquesa) de que todos los vínculos formales restantes que tenían con las organizaciones fruto de su papel en realeza dejarán de existir". Los amigos de Harry fueron citados recientemente por English explicando que él deseaba firmemente conservar sus títulos militares (Capitán General de la Marina Real, Comandante Aéreo Honorario de la RAF Honington en Bury St Edmunds, y Comodoro en Jefe, Pequeños Barcos y Buceo, Comando Real Naval). Si bien las últimas noticias hacen que este deseo sea aún más complicado, al menos se le permitirá conservar sus patrocinios privados, como los de Invictus Games y WellChild. Meghan también tiene dos patrocinios personales, con la organización benéfica de rescate de animales Mayhew y con Smart Works. A pesar de que todavía no se sabe cuándo se hará un anuncio oficial sobre los patrocinios de la pareja, English afirma que podría ser antes del 31 de marzo, cuando finaliza el período de revisión de un año de la pareja. Recordando a la madre de Harry, la difunta Diana, princesa de Gales, el Daily Mail añade que la entrevista de Oprah recuerda a la aparición de Diana en la BBC Panorama de 1996 con Martin Bashir, que se negoció sin el conocimiento de la familia real. El explosivo programa, en el que la princesa habló de la ruptura de su relación con el príncipe Carlos, ha vuelto recientemente a la atención pública en medio de preocupaciones de que Diana fue manipulada para dar la entrevista. ITV News ya había especulado que la duquesa estaba pensando en sentarse a hablar con la estrella de televisión. Se cree que Meghan podría abordar preguntas sobre ella y la salida del príncipe Harry de la Familia Real, algo sobre lo que ninguno de los dos ha concedido una entrevista desde el Megxit. Aún no se sabe si la duquesa ha establecido algún parámetro en torno a la entrevista y si discutirá detalles sobre la familia real. ITV News agrega que Meghan bien puede haber estipulado algunas áreas "prohibidas", pero que se cree que hablará sobre sus experiencias en el centro de atención de los medios desde que salió a la luz su relación con Harry. Es un tema que sigue cobrando gran importancia en la conciencia pública, particularmente dada la victoria de Meghan en su caso de privacidad contra el Mail on Sunday la semana pasada. Tenés que leer Meghan Markle ganó la demanda contra un diario británico por violación de privacidad Desde que los duques de Sussex se mudaron a Estados Unidos, se pensó que era probable que Meghan eligiera a Oprah para su primera entrevista, puesto que es alguien en quien ella confía y con quien se siente cómoda. Las dos mujeres son amigas desde hace mucho tiempo, y la presentadora de televisión fue una de las invitadas a la boda real de 2018 de Harry y Meghan. Se conocieron a través de una amiga en común, la presentadora del programa de desayunos de la CBS Gayle King, y ahora viven cerca, en Santa Bárbara. Oprah le agradeció recientemente a Meghan en Instagram el haberle enviado unas muestras de la marca de café con leche en la que la Duquesa ha invertido, refiriéndose cariñosamente a ella como "mi vecina" M". De hecho, en ocasiones Oprah es a veces mencionada como "realeza estadounidense", debido a que es una figura pública muy querida y poderosa, además de la jefa de su propio canal de televisión por cable, Oprah Winfrey Network (OWN). De propiedad conjunta de Discovery Inc. y Harpo Studios, el canal multinacional se anuncia a sí mismo como la "primera y única red nombrada e inspirada por un único líder icónico". El duque también aceptó hace tiempo trabajar con Oprah y Apple TV, en una serie sobre salud mental. Además, Oprah tiene experiencia previa en entrevistar a figuras reales, habiendo hablado con Sarah, duquesa de York, para una conversación televisada en 2010.